Mamá de Milett Figueroa le pide significativo regalo a Marcelo Tinelli: "Eso no se encuentra fácilmente"

Doña Martha Valcárcel, la mamá de la modelo Milett Figueroa, se robó el show al hablar con el programa "América Hoy" sobre las fiestas navideñas y su cercana relación con Marcelo Tinelli, el conductor argentino que ha conquistado el corazón de su hija. Con su clásico buen humor y cariño de madre, doña Martita contó qué desearía recibir como regalo del famoso presentador.

Mamá de Milett Figueroa pide tierno regalo a Tinelli por Navidad

La mamá de Milett Figueroa, doña Martha Valcárcel, no pierde su carisma ni su humor. En una divertida entrevista con "América Hoy", la querida "suegra del año" habló sobre cómo se prepara para pasar las fiestas navideñas y sorprendió al revelar qué regalo le gustaría recibir del conductor argentino Marcelo Tinelli, pareja de su hija.

Cuando le preguntaron qué regalo le daría ella a Marcelo Tinelli, doña Martha confesó que no sería nada material. Expresó que sabe que el presentador tiene todo lo que puede desear.

"Es tan difícil regalarle a una persona que seguramente tiene todo, tiene sus hijas hermosas, que toda una vida le han regalado sus cosas para Navidad. Él se puede comprar lo que quiera. Entonces, le voy a regalar una cosa, pero no voy a decírsela a nadie", respondió con picardía.

Sin embargo, la reportera no se quedó con la duda y quiso saber qué regalo le gustaría recibir ella de parte de Tinelli. La respuesta fue tan sincera como tierna.

"A mí, que me regale simplemente el que me siga regalando el amor que le tiene a mi hija, el respeto que le tiene a mi hija desde el día uno. Desde el día uno la quiere mucho y la quiere de verdad. Porque es un gran hombre y un hombre con H. Entonces eso no se encuentra fácilmente", expresó con orgullo la mamá de Milett.

¿Marcelo Tinelli pasará la Navidad en Lima?

Todo parece indicar que Marcelo pasará Navidad en Lima y no en Buenos Aires, pues al parecer ya le habría tomado cariño al Perú y a su familia política. La reportera del programa no tardó en preguntarle cómo será esa esperada noche buena con el presentador argentino en casa.

"Me dicen que Marcelo viene a pasar Navidad con ustedes. ¿Cómo lo vas a recibir?", le preguntaron. "Bueno, yo todavía no puedo spoilear. Pero vamos a pasar una Navidad maravillosa, diferente, sí, diferente a otros años, claro que sí. Pero hermosa", respondió sonriente doña Martha.

Con su buen humor de siempre, la mamá de Milett contó que esta vez no piensa cocinar. Explicó que considera que después de tantos años trabajando y sacando adelante a su familia, merece descansar y disfrutar.

"Yo no voy a preparar nada porque dicen que ahora me tienen que llevar en fuente de plata, pues, hijo. Yo he trabajado más de 40 años por mis hijos, por mi patria, y entonces ahora todo debe estar servido para la mamá. Yo colaboro en todo lo que puedo, pero ya pues, en Navidad no", comentó entre risas.

Además, agregó con ternura que esta vez quiere pasar una Navidad tranquila. Señaló que prefiere disfrutar del amor de su familia y, claro, del famoso argentino.

"Antes el pavito, el chanchito... pero ahora no. Me toca disfrutar, porque tú sabes que no me queda muchos años", añadió emocionada.

En conclusión, Doña Martha dejó claro que la felicidad de su hija es su mejor regalo, y que mientras vea a Milett Figueroa sonreír junto a Marcelo Tinelli, se sentirá agradecida. Esta Navidad promete ser muy especial para su familia, y todo apunta a que el argentino será recibido con los brazos abiertos.