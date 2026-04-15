María Pía Vallejos responde a Maju Mantilla y se mantiene firme con Gustavo Salcedo: "No voy a caer"

María Pía Vallejos decidió pronunciarse luego de que Maju Mantilla negara que exista un romance entre ella y Gustavo Salcedo. La veterinaria habló claro y dejó en evidencia que no piensa retroceder ni entrar en discusiones.

María Pía Vallejos hace aclaración tras declaraciones de Maju Mantilla

María Pía Vallejos volvió a pronunciarse en medio de la polémica que la vincula con Gustavo Salcedo. Esta vez, respondió a lo que declaró Maju Mantilla, quien había negado que exista un romance entre la veterinaria y su aún esposo. El tema ha generado todo tipo de comentarios, sobre todo porque las versiones son distintas y el público no deja de opinar.

La veterinaria fue consultada por el programa "América Hoy" y, aunque evitó entrar en confrontaciones directas, dejó clara su postura frente a las declaraciones de Maju. María Pía dejó en claro que no piensa entrar en dimes y diretes, pero tampoco va a retroceder.

"Gracias por tu interés pero no tengo nada más que decir... Hay un terreno al que me quieren llevar y simplemente no voy a caer. Que cada quien saque sus propias conclusiones", expresó.

@ameg_pe 15.04.26 | María Pía Vallejos se pronuncia tras declaraciones de Maju Mantilla y se mantiene firme con Gustavo Salcedo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Al ser consultada sobre su relación con Gustavo Salcedo, la veterinaria no dudó en mostrar su confianza en él. Además, evitó engancharse con los comentarios de la gente, que no han dejado de especular sobre lo que realmente pasa.

"(¿Entonces tú sigues firme en tu relación con Gustavo?) Yo me quedo con lo que declaró Gustavo", afirmó, dejando ver que su versión es la que toma como válida. "(¿Crees que las declaraciones de Maju son para incomodarte? Porque la gente especula que Gustavo estaría jugando con las dos) No lo sé..., ya la gente puede especular según su punto de vista y al final siempre van a opinar", escribió.

No le afectan los rumores de Gustavo Salcedo y Maju

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han sido vistos juntos yendo a votar juntos y en viajes a Colombia y Paracas, y esto ha generado rumores de una posible reconciliación. A pesar de ello, la veterinaria aseguró que está al tanto de todo, pero no le da importancia. Además, fue clara al señalar que no tiene intención de cambiar su postura.

"Claro, si estoy enterada de lo que me comentas, y las cosas son como te las puse arriba", comentó. "Al final cada uno sacará sus propias conclusiones y el tiempo dará la razón a quien la tenga", agregó.

María Pía también dejó entrever que no espera nuevas declaraciones por parte de Gustavo Salcedo, ya que considera que él ya dijo lo necesario. Con esto, la veterinaria da por cerrado el tema, al menos de su parte.

"(¿Y Gustavo saldrá a declarar nuevamente?) No creo, él ya dijo y se tomó el tiempo para aclarar", señaló.

En conclusión, María Pía Vallejos marcó distancia de las declaraciones de Maju Mantilla, pero también le respondió al mantenerse firme en su postura. Además, dejó claro que confía en lo dicho por Gustavo Salcedo y no piensa cambiar su versión, mientras la polémica sigue abierta.