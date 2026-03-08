Mariana Vértiz confirma ruptura con Pancho de Piérola y sorprende con mensaje: "Enfocada en mi paz"

La influencer y hermana de Natalie Vértiz, Mariana Vértiz, confirmó el fin de su relación con el periodista Francisco de Piérola más conocido como 'Pancho'. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja había hecho público su romance meses atrás. Aunque mantuvieron un vínculo discreto, la empresaria decidió aclarar su situación sentimental.

Mariana Vértiz confirma el fin de su relación

El anuncio se produjo cuando la influencer abrió una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Entre las consultas que recibió, uno de sus seguidores quiso saber directamente si se encontraba soltera.

"¿Estás soltera?", preguntó el usuario. Mariana respondió con total franqueza y confirmó que su relación había terminado. "Sí y también es una de las etapas más bonitas de mi vida, enfocada en mi paz, mi crecimiento y todo lo que todavía quiero construir", escribió.

Con estas palabras, la empresaria dejó entrever que atraviesa un proceso de transformación personal. Según expresó, su prioridad actual se centra en mantener tranquilidad emocional y avanzar en sus proyectos personales y profesionales.

El anuncio tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, ya que la relación había sido confirmada públicamente en noviembre del año pasado. En esa ocasión, Mariana celebró su cumpleaños y compartió imágenes junto a Francisco de Piérola, oficializando su romance con una fotografía en la que ambos aparecían besándose.

Desde entonces, la pareja mantuvo su vínculo con discreción y pocas apariciones públicas. Por esa razón, la confirmación de la ruptura generó numerosas reacciones entre los usuarios que siguen el día a día de la influencer en redes sociales.

@rkt696 Mariana Vértiz confirma ruptura con Pancho de Piérola ♬ sonido original - rkt696

Su vida personal y el vínculo con Yaco Eskenazi

Más allá de su vida sentimental, Mariana Vértiz ha logrado consolidar una carrera como influencer y empresaria. En sus redes sociales reúne a casi un millón de seguidores, con quienes comparte contenido relacionado con maternidad, bienestar, emprendimiento y rutinas familiares.

Además, junto a su hermana Natalie Vértiz, dirige V Studio, un reconocido centro de belleza en Lima que ambas impulsan como socias fundadoras. El proyecto empresarial se ha convertido en uno de los más visibles dentro del rubro de estética y cuidado personal en la capital.

Durante la misma dinámica de preguntas en Instagram, Mariana también respondió otra inquietud de sus seguidores relacionada con su vínculo con Yaco Eskenazi, esposo de su hermana Natalie. Ante la consulta, la influencer destacó la buena relación que mantiene con el exchico reality.

"Yaco es mi hermano y mejor consejero. Solo diré que tenemos un chat él, mi hermana y yo donde nos enviamos puros memes todo el día", comentó. La respuesta evidenció la cercanía que existe entre los tres, mostrando una dinámica familiar marcada por la complicidad y el humor cotidiano.

En conclusión, la confirmación de la ruptura entre Mariana Vértiz y Francisco de Piérola marca el cierre de una etapa en la vida personal de la influencer. Aunque no reveló los motivos del quiebre, dejó claro que atraviesa un momento de introspección en el que prioriza su paz, su crecimiento personal y sus proyectos a futuro.