Mario Irivarren manda mensaje a Paolo Guerrero tras responder si iría a su podcast: "Cuando quiera venir"

Mario Irivarren quedó en shock tras ver a Paolo Guerrero esquivar la invitación para ir a su podcast. Todo pasó cuando una reportera de "América Hoy" lo abordó en plena calle. El futbolista no dijo "sí" ni "no", solo respondió frío. Pero Mario dejó claro que no hay rencor y volvió a invitarlo públicamente, con un contundente mensaje.

Mario Irivarren reacciona a fría respuesta de Paolo Guerrero

Mario Irivarren se mostró sorprendido al ver a Paolo Guerrero responder incómodo sobre ir a su podcast. La invitación pasó en TV, con una pregunta que agarró frío al jugador. Pero Mario volvió a extender la invitación, sin rencores ni problemas.

Todo comenzó cuando una reportera de "América Hoy" abordó a Paolo por el tema del streaming. La periodista mencionó primero a Jefferson Farfán, como quien mete conversa para romper el hielo. Paolo intentó esquivar con una broma, respondiendo con humor.

"Hablando del streaming, Jefferson y Mario te han invitado a su podcast", dijo la reportera. "¿Jefferson? No, ya Jefferson, ya estuve en dos oportunidades. (¿No estarías dispuesto a ir otra vez?) Sí, no, lo digo en broma", expresó el futbolista.

Pero la reportera insistió y fue al punto. Le consultó si iría al podcast que el exfutbolista tiene con Mario Irivarren. En ese momento, Guerrero contestó incómodo.

"No, pero para La Manada", le aclaró la periodista. "Sí, seguro", dijo Paolo serio, mirando hacia otro lado. No dijo más. Su tono seco dejó claro que la pregunta no le gustó nada.

El momento tensó el ambiente, pero Mario no esperó a que se enfríe la historia. Lo comentó en su propio podcast, La Manada.

"Jajaja. Bueno sí, lo veo medio difícil. Está medio complicado. Si lo agarran así de frío, no sabe. No todo el mundo está pegadísimo y conectadísimo al stream... Lo vamos a lograr. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Primero, Farfán y Mario. ¿Qué se viene? Mario y Paolo y ese abrazo", comentó Mario en el podcast.

Mario entendió que no todos viven tan conectados al streaming como un creador de contenido. Resaltó que Paolo es futbolista, no podcaster, por lo que su rutina, su mundo y su foco están en la cancha, no en estar prendido a redes o entrevistas digitales todo el tiempo.

Pero Mario lo tiene claro. Él quiere sentarse a conversar en vivo y lo haría para generar vistas a su programa. Recordemos que ambos compartieron un pasado similar. Los dos estuvieron con Alondra García Miró. Eso, para muchos, le puso picante a la historia, pues Alondra fue una relación mediática en la vida de Paolo. Y también dejó huella en la historia romántica de Mario.

La respuesta final fue con un besito y sin resentimientos

Las cámaras de "América Hoy" esperaron que Mario salga del podcast. Lo siguieron hasta su carro, y le contaron lo que se vio al aire. Mario no se puso a debatir. Solo tiró la frase que él cree y que siente que debería quedar.

"Ayer le dijimos a Paolo de la invitación que le habías hecho, Mario, y él parece como que no te registraba, ¿has visto la reacción de Paolo?", dijo la reportera. "Que lo invitamos, cuando quiera venir", sentenció.

La periodista mencionó que algo podría haber incomodado a Guerrero. Antes de arrancar su carro, Mario también se despidió.

"De repente no le gustó la idea de que digas de que vas a llevar la guitarra para que canten "Declaración de amor'", señaló la reportera. "Cuidado, reina. Chau, nos vemos", se despidió el chico reality.

La gente ha interpretado la reacción del futbolista como tensión, pero no como rechazo definitivo. Paolo no dijo "no voy", solo menciono "sí, seguro", seco, corto, mínimo y mirando para otro lado. Sin embargo, Mario no se molestó, lo asumió y siguió invitándolo.

En conclusión, Mario Irivarren reiteró la invitación a Paolo Guerrero tras verlo responder serio sobre la invitación a su podcast. Paolo no confirmó nada, pero Mario aseguró que no hay ningún problema. Quiere entrevistarlo y confía en que esa charla se viene, pero "cuando él quiera".