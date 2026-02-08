Mayra Goñi coincidió con streamer Neutro en evento de Flavia Laos y Milenka Nolasco: ¿Se saludaron?

Flavia Laos y la tiktoker Milenka Nolasco celebraron el lanzamiento de su canción 'Inoxxxente' con una fiesta privada que reunió a figuras de la farándula y el streaming. Aunque el evento dio de qué hablar en redes, la atención se centró en la coincidencia de Mayra Goñi y el streamer Neutro, quienes asistieron sin cruzar palabras pese a los rumores que los vincularon sentimentalmente.

Mayra Goñi y Neutro coinciden en el evento, pero evitan cualquier acercamiento

Mayra Goñi llegó aparentemente sola al evento y llamó la atención con un vestido despampanante que no pasó desapercibido entre los asistentes. Al ser consultada por la prensa, la actriz optó por evitar cualquier comentario relacionado con el streamer y prefirió enfocar sus declaraciones en el apoyo a Flavia Laos y Milenka Nolasco.

"Viniendo apoyar a Flavia y a Milenkita.. como siempre apoyando al talento peruano a Flavia que es mi amiga y a Milenka que se está abriendo paso en la música, muchos éxitos como siempre me encanta verlas crecer hace falta más talento", declaró Goñi, destacando la importancia de respaldar nuevas propuestas artísticas nacionales.

La actriz también expresó su deseo de poder colaborar en el futuro con Flavia Laos y resaltó el crecimiento profesional de ambas artistas. En ningún momento hizo referencia directa a Neutro, lo que reforzó la idea de que mantiene distancia del streamer.

Por su parte, Neutro también llegó solo al evento y se mostró tranquilo ante las cámaras. El creador de contenido enfatizó que actualmente se encuentra soltero y aclaró que su presencia respondió únicamente a la amistad que mantiene con Milenka Nolasco y Flavia Laos.

"Vine solo, estoy tranquilo y soltero", señaló de manera breve. Además, aprovechó para anunciar su regreso al streaming tras un periodo alejado de las plataformas digitales. "Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño", agregó.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que, durante toda la noche, Mayra Goñi y Neutro no compartieron espacios cercanos ni cruzaron palabras, lo que confirmó el distanciamiento entre ambos.

Mayra Goñi aclara rumores tras presentar a su 'novio' en redes sociales

Semanas antes del evento, Mayra Goñi generó revuelo en redes sociales al compartir imágenes y videos donde se le veía sonriente y muy cercana a un atractivo acompañante. Las publicaciones desataron una ola de comentarios y comparaciones, especialmente con Neutro, con quien fue relacionada anteriormente.

Entre los mensajes más repetidos destacaron frases como: "¿Y mi causa el Neutro?", "Primero fue el disgusto y luego el gusto" y "Mientras tanto, Neutro". Otros usuarios recordaron a Fabio Agostini, ex pareja de la actriz, con comentarios como: "¿Ya superaste a mi Lord Agostini?".

Ante la viralización del tema, Goñi decidió aclarar la situación y sorprendió al revelar que el supuesto galán no era real. La actriz explicó que se trataba de una imagen creada con Inteligencia Artificial, utilizada como parte de una broma digital.

"Todos atacados con mi novio fake con IA", escribió, dejando en claro que no existe ningún romance y que todo formó parte de un experimento que terminó convirtiéndose en tendencia.

La celebración de 'Inoxxxente' trascendió lo musical. La coincidencia de Mayra Goñi y Neutro sin interacción, junto a las recientes aclaraciones de la actriz sobre su vida sentimental, evidenció que ambos siguen caminos distintos, mientras el público continúa atento a sus silencios.