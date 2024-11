Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que tiene novio y está enamorada: "Juntos"

Melissa Lobatón, hija de la empresaria Melissa Klug, ha causado revuelo en redes sociales tras confesar que tiene novio. La joven, conocida por mantener un perfil más bajo en comparación con sus hermanas Samahara Lobatón y Gianella Marquina, reveló su relación durante el concierto del cantante de música urbana Feid el pasado 22 de noviembre.

En su cuenta de Instagram, Melissa compartió una foto junto a su pareja, etiquetándolo en la publicación. Su novio es Fabian Ruiz, un joven que mantiene su cuenta de Instagram privada, lo que ha generado curiosidad entre los seguidores de Melissa.

A través de su publicación, la joven mostró lo enamorada que está, acompañando la imagen con la frase: "Un concierto más juntos" . Esta publicación demuestra que ya han asistido a otros eventos juntos y posiblemente lleven mucho tiempo de relación.

Aunque se conoce poco sobre Fabian Ruiz, se sabe que tiene un estilo urbano y es casi de la misma edad que Melissa. Esta muestra pública de afecto ha dejado claro que ambos están ilusionados y disfrutan de su relación.

La confesión de Melissa Lobatón ha llamado la atención debido a su carácter reservado. Sin embargo, con este gesto, demuestra que está dispuesta a compartir un poco más sobre su vida personal, siempre con su característico toque de discreción.

Melissa Lobaton y su novio

Hace unos días Melissa Klug se mostró sumamente orgullosa de su hija mayor, Gianella Marquina, quien estuvo de cumpleaños ayer, sábado 16 de noviembre. La empresaria no dudó en dedicarle un mensaje especial para expresar la gratitud que siente por ella.

La empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un collage de fotos junto a Gianella. Las dos primeras parecen ser de sus vacaciones juntas, mientras que las dos restantes corresponden a la hace una reciente graduación de Marquina s semanas.

Asimismo, Melissa mostró su lado más sensible al agradecer la oportunidad de haberse convertido en madre de Gianella cuando era muy joven. Además, aseguró estar orgullosa de la mujer en la que su hija se ha transformado con el paso de los años.