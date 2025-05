'Metiche' aconseja a Onelia Molina tras llamarle 'mi amor' a Mario Irivarren: "Mejor búscate a otro"

Durante el programa de 'EEG', Onelia Molina sorprendió al llamarle 'mi amor' a su expareja Mario Irivarren. Esto rebotó de inmediato en las redes donde se especula sobre una posible reconciliación, pero el conductor Kurt Villavicencio le recomienda que no regrese con la 'calavera coqueta'.

¿Regresaron Onelia y Mario?

En el programa 'Todo se Filtra', Kurt Villavicencio comentó sobre la situación que se dio el pasado jueves en el programa de 'EEG' con Onelia Molina y Mario Irivarren. Ante esto, el conductor sospechó sobre una reconciliación porque examinó las reacciones de ambos y mostraban sonrisas coquetas.

"Capaz regresaron y casualidad se le sale 'no respires mi amor', dan tantas explicaciones que nadie le va a creer. Miren esa sonrisita de la Onelia, porque si ella no quiere absolutamente nada con Mario, por más que se le salió estaría serie y no le gustaría que le fastidien, pero los ojos le brillan, cuidado. Si has regresado con Mario, piensa bien en lo que sucedió en la boda de Baigorria, porque a Mario le encanta 'cerrar ciclos'", señaló.

¡Metiche le aconseja no volver con Irivarren!

Después, el conductor de televisión agrega que todos los participantes como conductores de 'EEG' se prestaron para el juego. Aunque, afirma estar de lado de Onelia Molina, le mandó un consejo para que no regrese con Mario Irivarren y recuerde lo que ha tenido que pasar por él hace menos de un mes.

Además, 'Metiche' cree que la joven odontóloga debería seguir disfrutando su soltería facturando con varios proyectos o al menos, entablar una relación con otra persona, pero no con la 'calavera coqueta'. Espera, que la artista no regrese con el ex de Vania Bludau después de todo la polémica.

"Soy team Onelia, yo sé que mucha gente no la pasa, pero a mí me parece que es una mujer sensata ¿Será que Mario ha prometido no volver a llamar nunca más a nadie para cerrar un ciclo? Miren esa carita y los ojos ¿no? Por favor búscate otro, sigue soltera, facturando en las discotecas", comentó finalmente el conductor de televisión en su programa.

Hasta el momento, ni Onelia Molina ni Mario Irivarren han confirmado que hayan retomado su relación tras los acontecimientos en 'EEG'. Por su parte, Kurt Villavicencio espera que la joven odontóloga pueda tomar la mejor decisión y no vuelva con una persona que la puso en medio de la polémica por querer 'cerrar ciclos' con su ex.