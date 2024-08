¿Milett Figueroa confesó que tuvo un romance con Maluma? Periodista argentino hace revelación

¡Tremenda revelación! Milett Figueroa vuelve a ser noticia, y esta vez no es por su carrera en la televisión, sino por un romance inesperado. Según el periodista argentino Ángel de Brito, la modelo peruana le habría confesado que tuvo un romance secreto con el reguetonero Maluma. Te contamos todo.

Milett Figueroa y Maluma: Ángel de Brito lo cuenta todo

Todo empezó cuando Ángel de Brito, conocido por sus comentarios directos, habló sobre Milett Figueroa en su programa de radio. No solo criticó su elección como jurado en el reality "Cantando 2024", cuestionando su talento para el canto, sino que también lanzó una bomba: aseguró que Milett le confesó haber tenido algo con Maluma.

"A Maluma se lo c*mió Milett, ¿te acuerdas de que se lo preguntamos? Lo calificó con un 5. Maluma igual se c*mió a medio Latinoamérica y Milett también", dijo de Brito, dejando a todos en shock.

Magaly no lo puede creer. La revelación no solo dejó sorprendidos a los oyentes, sino también a Magaly Medina. La conductora de "Magaly TV La Firme" no pudo ocultar su asombro al escuchar las palabras de Ángel de Brito.

"Eso sí está fuertísimo. Según Ángel de Brito, Milett les confirmó que tuvo algo con Maluma. Wow, eso sí es fuerte", comentó la popular 'Urraca'.

Magaly recordó que Milett siempre ha sido muy reservada sobre su vida amorosa y que nunca había admitido un romance con el cantante colombiano.

"Acá nunca nos atrevimos a decir algo semejante porque Milett jamás nos ha confesado que tuvo un romance con Maluma ni con otro. Ella nunca ha reconocido estar en romances con nadie, excepto con el 'Pato' Quiñones, era una virgen de los altares", agregó Medina.

Un romance que nunca salió a la luz en Perú

Lo más sorprendente es que, según las declaraciones de Ángel de Brito, Milett Figueroa habría mantenido este romance en secreto durante mucho tiempo, incluso negándolo mientras estaba en Perú. Sin embargo, ahora que la modelo está haciendo carrera en Argentina y se encuentra en el centro de la atención mediática, la verdad parece haber salido a la luz.

Este supuesto romance con Maluma llega en un momento en que Milett busca consolidarse en la televisión argentina, enfrentando duras críticas por su participación en el reality de Marcelo Tinelli. A pesar de los comentarios negativos sobre su talento, Milett cuenta con el apoyo de su pareja actual, Marcelo Tinelli, lo que ha sido clave para su posicionamiento en el medio.

Mientras tanto, los seguidores de Milett están a la expectativa de algún pronunciamiento. ¿Confirmará Milett esta relación o seguirá manteniendo el silencio? Lo que es seguro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar y seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.