¿Milett ya fue? Marcelo Tinelli se muestra MUY CERCANO a mujer en la Copa América

Marcelo Tinelli, el famoso conductor argentino, ha causado revuelo tras ser visto muy cercano a Maria Eugenia Schlatter durante la Copa América. Las imágenes han generado controversia, especialmente porque hace poco, Tinelli afirmó que no llevaría a Milett Figueroa por razones laborales.

Marcelo Tinelli es captado abrazado con mujer en la Copa América

Marcelo Tinelli fue capatado muy cariñoso con Maria Eugenia Schlatter en la Copa América, y las especulaciones no se hicieron esperar. Según Milett Figueroa, la razón por la que no acompañó a Tinelli fue porque no pudo renovar su visa a tiempo.

"Tengo la visa vencida", explicó la modelo en sus historias de Instagram, acompañando su mensaje con una foto de su visa para aclarar la situación.

"América Hoy" difundió imágenes donde se ve a Marcelo Tinelli en la Copa América, abrazado y muy cercano a Maria Eugenia Schlatter, una abogada argentina. Estas fotos no tardaron en generar especulaciones sobre una posible infidelidad, ya que Schlatter es amiga de Cande Lecce, otra mujer con la que Tinelli fue vinculado anteriormente.

Cabe señalar que Magaly Medina comentó sobre el tema, criticando duramente a Tinelli. Según ella, el no haber estado con Milett en la Copa América demuestra que el conductor argentino no la quiere. Magaly cree que la modelo no es su prioridad y que nunca lo va a ser.

"Esa es una humillación pública, una declaratoria a Milett; 'A mí tú no me interesas, serás mi juguete y mi entretenimiento cuando esté aburrido en Buenos Aires'", afirmó Magaly.

¿Quién es Maria Eugenia Schlatter?

Maria Eugenia Schlatter es una abogada y panelista del programa "Entrometidos". Tiene 35 años y es conocida por su trabajo en redes sociales, donde comparte su vida viajando y trabajando como influencer. Schlatter negó cualquier romance con Tinelli, afirmando que solo son buenos amigos.

"A Marcelo lo conozco hace dos años. Es muy buena onda, muy simpático y siempre hace chistes", comentó en una entrevista con BigBang.

Las recientes acciones de Tinelli han puesto en duda su relación con Milett Figueroa. Aunque Milett defendió su ausencia en la Copa América por problemas de visa, las imágenes de Tinelli con Schlatter han dado lugar a especulaciones sobre una crisis en la pareja. Además, Schlatter afirmó estar abierta al amor, lo que ha incrementado los rumores.

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parece estar en una situación delicada. Las imágenes de Tinelli con Maria Eugenia en la Copa América han desatado una ola de rumores y críticas. Mientras Milett permanece en Argentina, las especulaciones sobre la fidelidad de Tinelli continúan. La falta de declaraciones oficiales por parte de Tinelli solo ha incrementado la curiosidad y las dudas entre sus fans.

En medio de este panorama, solo queda esperar a que alguno de los involucrados haga una declaración oficial para aclarar la situación. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo y la relación entre Tinelli y Figueroa sigue siendo un tema que da de qué hablar.