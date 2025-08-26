Natalia Málaga corta rumores de romance con Eva Ayllón: "No es mi pareja, para aclarar de una vez"

Natalia Málaga volvió a ser el centro de atención en el mundo del espectáculo luego de presentarse en "Magaly TV La Firme". La exvoleibolista decidió responder a los rumores que circulaban desde hace meses sobre un supuesto romance con la cantante criolla Eva Ayllón, y lo hizo de manera contundente.

Natalia Málaga aclara relación con Eva Ayllón

Durante su entrevista con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", Natalia Málaga fue tajante al descartar cualquier vínculo amoroso con Eva Ayllón. Con su estilo frontal, dejó en claro que todo lo que se ha dicho son especulaciones sin fundamento.

"No es mi pareja, ya para aclarar de una vez. Les encanta el morbo y la cochinada", dijo Natalia, cansada de que inventen historias a partir de su cercanía con la reconocida artista criolla.

La exentrenadora de vóley resaltó que su relación con Eva Ayllón es de amistad y de trabajo. Además, destacó que su vínculo amical es de años.

"Respeto a la gente, que está viendo en las pantallas, que tenga un poquito de... Saben perfectamente que soy impulsiva. No soy pareja de Eva Ayllón, Eva Ayllón es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo, que no tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año. Eso es bien desagradable", expresó.

Así, Natalia Málaga también se refirió al enfrentamiento que tuvo con el hijo de Eva Ayllón, quien la denunció por rayar su automóvil. Según explicó, esa acusación fue archivada porque no había pruebas en su contra. Además, aclaró que el joven no era director musical como se había dicho, sino ingeniero de sonido.

"Estaba ahí porque Eva lo tiene ahí", comentó, dando a entender que el problema surgió a raíz de temas laborales más que personales.

¿De dónde nació el rumor?

Natalia contó que su cercanía con Eva Ayllón se hizo más evidente cuando empezó a apoyarla como mánager en algunos compromisos. Incluso reveló que tomó decisiones para cuidar la imagen de la cantante, como evitar que se presentara en una 'casa de citas' durante la pandemia.

"El local era un sitio imposible para que Eva Ayllón cantara, nada que ver. Nos opusimos, se lo contamos a Eva y dijo que no había forma. Y ahí empezaron las cosas. (Él se molestó porque tú no permitiste que Eva vaya a cantar a ese lugar) Obviamente, o sea, ella nos está mandando para ver algo bueno para ella, nosotros no vamos a decidir una cosa que no", afirmó la exvoleibolista.

Según Natalia, todo lo sucedido fue aprovechado para manchar su nombre. La exvoleibolista fue en contra de la madurez del hijo de Eva Ayllón.

"Yo podría decir mil cosas de este niño porque tiene una mentalidad de niño y no lo he querido decir", concluyó.

En conclusión, con estas declaraciones, Natalia Málaga busca poner punto final a los rumores de romance con Eva Ayllón, aclarando que solo las une una amistad de años. Además, defendió su reputación frente a la denuncia del hijo de la criolla, señalando que todo fue un malentendido.