¿Nueva chamba? Patricio Parodi vende anticuchos junto a streamer Milenka: "Acá todo es grande"

Patricio Parodi sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse en una nueva faceta lejos de los realities. El popular 'Pato' se animó a vender anticuchos junto a la conocida streamer Milenka Nolasco, quien lo invitó hasta su barrio en Ate Vitarte para esta divertida aventura.

Patricio Parodi sorprendió al salir a vender anticuchos junto a la streamer Milenka Nolasco. Pero primero llegó a la casa de la tiktoker listo para aprender desde cero el arte del anticucho. Desde aderezar el rachi hasta ensartar los corazoncitos, el ex chico reality se mostró entusiasmado. La química con Milenka no faltó y juntos hicieron pasar un buen rato a todos los presentes.

"Mamita, no te ha contado qué es esto. Tripita de vaca", explicó Milenka. A lo que Patricio, sorprendido, respondió: "Tripa, sabía que era tripa". Sin embargo, la streamer le advirtió con picardía: "Eso es lo que tú vas a probar". Pero Patricio se negó entre risas: "No, no, no". Milenka insistió firme: "Tú para vender tienes que probar", dejando en claro que para ser buen vendedor hay que conocer bien el producto.