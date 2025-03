Pamela Franco sobre Christian Cueva y Pamela López: "Tiene que prevalecer el amor por sus hijos"

Hace poco, Pamela López ha vuelto a encender el problema entre ellos, tras revelar que Christian Cueva estaría pidiendo los videos de su edificio. Ante esto últimos acontecimientos que evidencian que siguen sin llegar a un acuerdo, Pamela Franco fue consultada sobre estos conflictos que tiene su actual pareja.

La cantante Pamela Franco estuvo hoy en 'América Espectáculos' con Jazmín Pinedo donde estuvo hablando de su relación con el futbolista Christian Cueva y su carrera musical. La conductora del programa no dejó pasar la oportunidad de consultarle a la artista de cumbia, sobre los conflictos que vienen pasando su actual pareja con Pamela López.

Después, en la entrevista fue consultada sobre lo que Pamela López reveló hace unas horas, que Christian Cueva ha solicitado los videos de las cámaras de seguridad del hogar donde viven sus hijos. Así mismo, Pamela Franco dio a entender que habrían muchos datos personales detrás de ese pedido para el tema legal del futbolista.

"No quiero opinar acerca de eso, si él me contó o no me contó es algo privado. Esto no se trata de papás separados común y corriente, hay un tema judicial, la gente desconoce muchos temas. Para responderte yo tendría que contarte cosas privadas que están pasando y a mí no me corresponde. la verdad siento que cualquier palabra que diga se va malinterpretar", añadió Franco.