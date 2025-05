¡Pamela López como protagonista! Paul Michael anuncia el estreno de su nuevo tema "Princesita"

La relación de Pamela López con el joven cantante Paul Michael ha empezado hace un par de meses solamente, pero se han unido tras trabajar juntos y compartir en familia. Ahora, ambos han anunciado el lanzamiento de su primer tema llamado "Princesita".

A través de una entrevista con 'Amor y Fuego', la pareja estuvo hablando sobre los próximos proyectos que se vienen. Es así como Paul Michael anunció el lanzamiento de su nuevo tema "Princesita" que le habría dedicado a Pamela López tras poco tiempo juntos. Además, reveló algunos detalles más sobre este sencillo que se lanzará muy pronto.

"Se viene el tema 'Princesita', esta semana lo estrenamos, ya le hicimos videoclip. Esa canción la escribí cuando empezaron a atacarme y salir varias cosas de mí. No sabía como expresarme porque tenía miedo de hablar delante de cámaras, aún me queda un poquito. Yo soy cantautor y compositor, le dije escúchala y no me digas nada. Muchas cosas más y ya saldrán estás cosas", expresó el cantante en el programa.