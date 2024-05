¡Par de tóxicos! Bryan Torres le habría hecho escena de celos a Samahara Lobatón: "Le decías te amo"

Bryan Torres le habría hecho un reclamo de celos a Samahara Lobatón quien se encuentra en Estados Unidos según información privilegiada que ha recibido Magaly Medina, pese a ello, el cantante ha negado estas afirmaciones.

Como se sabe la influencer publicó un extenso comunicado el día de ayer en sus redes donde no dudó en advertir a Bryan Torres a raíz de las constantes declaraciones que viene ofreciendo en medios de comunicación sobre su pasada relación.

Lo vendió

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' el invitado especial fue nada más y nada menos que Bryan Torres en donde la popular 'Urraca' tuvo la posibilidad de preguntarle de todo al amigo de Jefferson Farfán.

Según el artista afirmó que solo se comunica con Samahara para saber como está su hijo y no hablan sobre temas personales ya que no son pareja, sin embargo, esta versión no sería del todo cierta.

"Lo único que he dicho es que ambos estamos enfocados en el bebé, no he dicho otra cosa. Yo lo que siempre digo es que todo está bien por el tema del bebé", dijo el cantante.

Según la periodista, Bryan Torres le habría escrito a Samahara Lobatón mientras se encontraba en Estados Unidos al parecer para reclamarle a pesar de ya no mantener una relación.

"'Ya sé por qué te has ido, quédate por allá a dar a luz, ya sé quién te está pagando el pasaje, no me gusta que me vean la cara de tonto'. Le hiciste un reclamo, eso es lo que mis fuentes me han dicho. Se lo has dicho por escrito me han contado. Era como un reclamo de un hombre celoso", dijo la urraca.

Bryan Torres negó que le haya mandado ese tipo de mensajes a Samahara Lobatón. "Por qué tendría celos si yo no tengo ninguna relación con ella. Ella me dijo que se iba a dar a luz allá y bien...", dijo de manera suelta.

Sin embargo, Magaly Medina no paró y le preguntó si le había dicho a la hija de Melissa Klug 'los amo', en referencia a ella y a su bebé. "Yo amo a mi bebé. Yo de ella directamente no hablo", se defendió el cantante.

Hasta el momento la exparejita viene llevando la fiesta en paz, pese a ello, Samahara Lobatón le ha pedido al cantante que deje de mencionarla en programas de tv dejando entrever que podría demandarlo por sus declaraciones de su persona.

Samahara Lobatón comparte comunicado en redes y fulmina a Bryan Torres

Samahara Lobatón se encuentra disfrutando de unas cortas vacaciones en Estados Unidos, en donde hace poco celebró el Día de la Madre junto a algunos familiares que radican en el país gringo.

Sin embargo, la influencer decidió compartir un comunicado donde agradece la preocupación de algunos medios por su salud y de paso aprovechó para referirse a su expareja quien se ha dedicado a hablar de su pasada relación con la hija de Abel Lobatón.

"Agradecer las invitaciones que me vienen ofreciendo distintos programas de televisión a fin de asistir a sus respectivos programas y pronunciarme sobre mi estado de salud", dijo inicialmente.

La influencer recalcó que como ya antes lo había dicho se encuentra llevando un proceso tranquila de gestación lejos de los escándalos que puedan ser una amenaza para su segundo bebé.

"Respecto a mi estado de salud debo precisar que no brindaré ninguna entrevista manteniéndolo en privado dentro de mi esfera familiar", aclaró rechazando cualquier tipo de entrevista que tenga referencia a su hijo.

Por otro lado no dudó en mencionar a Bryan Torres y advertirle que aclare sus afirmaciones la cual ella rechaza tajantemente.

"Respecto a las declaraciones del señor Brian Torres será el mismo quien en su oportunidad deberá aclarar sobre sus declaraciones falsas que viene realizando ante diversos programas de televisión", agregó.

Incluso le advirtió que no vuelva a mencionar su nombre en ningún programa de espectáculos esto dejando entrever que se trataría de una advertencia de lo contrario podría proceder de manera legal en contra del padre de su segundo hijo por revelar detalles de su pasada relación.

"Haciéndole un pedido al señor Bryan Torres de que no vuelva a mencionarme en ninguna de sus declaraciones o entrevistas que venga brindando los medios de comunicación", enfatizó.