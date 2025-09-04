¡Pasa la página! Suheyn Cipriani revela detalles de su nuevo galán: "Me pongo nerviosa hablando de él"

Suheyn Cipriani sorprendió en el programa "La Noche Habla" al contar detalles de la nueva etapa sentimental que está viviendo. Aunque trató de mantener la calma, terminó confesando que está ilusionada con un misterioso galán que, según dijo, no pertenece al mundo del espectáculo. ¿Qué detalles dio sobre él? Te contamos.

Suheyn Cipriani se emociona al hablar de su nuevo galán

La exreina de belleza Suheyn Cipriani está viviendo una nueva etapa en su vida sentimental y no pudo ocultar su ilusión en "La Noche Habla", donde apareció como conductora invitada. Aunque intentó mantenerse reservada, la expareja de César Vega terminó soltando más de un detalle sobre el hombre que hoy la pone nerviosa.

Todo comenzó cuando Tracy le preguntó si su nuevo galán era más bajo que ella. Suheyn no dudó en responder: "Es que estaba con tacos. En realidad, es de mi tamaño".

Tilsa Lozano, fiel a su estilo directo, la puso en aprietos con una observación incómoda. Dio a entender que no solo coincidieron con tacos, sino también en situaciones más comprometedoras.

Con una sonrisa nerviosa, Suheyn contestó: "En zapatillas entrenando". Al final, terminó aceptando que ambos entrenan juntos. "No, sí, el gimnasio. Pero es que después me van a estar grabando ahí... Si entrenamos juntos", confesó entre risas.

Un hombre fuera del medio. La modelo reveló la edad de nuevo galán tras decir la suya. La diferencia de edad entre ambos sería de 5 años.

Sobre las imágenes que lo mostraban más joven, aclaró: "Yo tengo 29 y él 34... Cuando pusieron su con chibolo, yo dije: chibolo no es".

Lo que más llamó la atención es que no se trata de alguien del espectáculo. Luego de que Tilsa bromeara en que a Suheyn le gustan no tan arreglados, la modelo no se limitó en halagos para su galán.

"Lo que pasa es que a mí me encantaría decir quién es, pero él tiene su vida privada. No está en el medio", aseguró. Eso sí, se refirió a él de la siguiente forma: "Es guapo. Tiene unos ojos lindos, una boca linda", comentó sonrojada.

El ampay que lo cambió todo

Ric La Torre y Tracy notaron que Suheyn estaba más que ilusionada y le preguntaron si estaba feliz. Fue ahí donde soltó una confesión sincera.

"Es que la verdad no quería tocar mucho ese tema. De hecho, el ampay fue un poco chocante para los dos, no lo esperábamos para nada. No, en esa situación y no en esa situación, al menos no, pero sí me pongo nerviosa hablando de él, la verdad".

Aunque todavía no da nombres, dejó claro que este nuevo galán la tiene bastante entusiasmada. Según ella, prefieren mantener las cosas en privado porque él no es figura pública, pero las cámaras ya los han puesto en evidencia.

En conclusión, Suheyn Cipriani ya pasó la página y ahora se le ve feliz con un nuevo amor. A pesar de que el ampay los sorprendió, la modelo no oculta que está ilusionada. Entre miradas tímidas y frases nerviosas, dejó claro que está viviendo una nueva historia. Todo indica que este romance recién empieza y promete dar de qué hablar en la farándula.