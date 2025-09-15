Periodista revela que Gustavo Salcedo quiere quedar con todo tras separarse de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo ha puesto a Maju Mantilla en medio de un nuevo escándalo mediático al asegurar que fue víctima de una infidelidad que se habría extendido por dos años con Christian Rodríguez, productor del programa "Arriba Mi Gente". Estas acusaciones no solo buscan dejar al descubierto la vida privada de la ex Miss Mundo, sino que también tendrían un trasfondo económico.

¿Gustavo tiene un plan para separarse?

Según el periodista Christian Bayro, el empresario estaría decidido a utilizar las pruebas que afirma poseer para respaldar un proceso de divorcio que le permita obtener ventajas económicas. Según lo planteado, Salcedo pretende ampararse en la causal de "conducta deshonrosa" para exigir una compensación monetaria, argumentando un daño directo a su matrimonio y a su reputación.

"Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tiene, te tenía chequeada a ti y a Christian y tenía una especie de conciliación de la cual, una de las parejas demuestran por contundencia la infidelidad de la pareja, se puede quedar con absolutamente todo ", dijo Bayro muy procupado.

Las revelaciones surgieron luego de que se difundieran conversaciones en las que se evidenciaría que Salcedo intentó exponer públicamente a Mantilla, siguiendo sus pasos y compartiendo información sobre sus comunicaciones y ubicaciones. Estos movimientos generaron preocupación, pues demostrarían que planeaba estratégicamente debilitar la posición de su aún esposa frente a la opinión pública.

Incluso, el abogado invitado al programa advirtió que, de confirmarse la veracidad de dichas pruebas, Salcedo podría exigir indemnización por daños y perjuicios. Este escenario pondría en desventaja a la conductora de televisión en el proceso de separación.

Maju sería separada de 'Arriba mi gente'

Hace unos días, Bayro también mencionó que personas allegadas a Maju la estarían aconsejando para que se tome unos meses alejada de la televisión y de los espectáculos hasta que su vida pueda estar tranquila. Además, indicó que el programa matutino de Latina TV no pasaría de diciembre.

"Noticia de último minuto. Me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026, va a terminar sus contratos este 2025. En realidad no se sabe el futuro de 'Arriba mi gente', pero conozco a alguien que trabaja con las marcas y uno de los representantes le ha dicho a Maju: 'Te queremos alejada de la farándula, tómate tu año sabático, reordena tu vida, te queremos lejos de la televisión'", dijo.

Es así que, el caso entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha pasado de lo personal a lo legal, con acusaciones de infidelidad y posibles beneficios económicos en disputa. La ex Miss Mundo enfrenta ahora un proceso que combina exposición mediática y consecuencias financieras delicadas para su futuro.