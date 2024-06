¡Por primera vez! Jefferson Farfán sorprende al celebrar Día del Padre junto a sus 4 hijos: "El mejor regalo"

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más reconocidos del Perú de las últimas décadas y fuera de su vida profesional, tiene cuatro hijos con sus diferentes exparejas. Ayer, 16 de junio, el exseleccionado sorprendió al reunirse por primera vez con sus cuatro retoños para celebrar el Día del Padre.

La 'Foquita' Farfán publicó en su cuenta oficial de Instagram una instantánea en la que luce una sonrisa de oreja a oreja, pero lo más sorprendente es que posó junto a sus cuatro hijos: Maialen, Adriano, Jeremy y Luana.

Cabe resaltar que, Jefferson Farfán siempre ha llevado una buena relación con sus cuatro retoños y en más de una oportunidad ha demostrado cuánto los quiere.

El '10 de la calle', que actualmente tiene 36 años de edad, ya tiene 4 hijos. La primera se llama Maialén, producto de su primera relación formal con Mercedes Carrasco.

Luego, tuvo dos varones con la empresaria Melissa Klug, Adriano y Jeremy, quienes todavía son menores de edad y viven con su madre. Su última hija, que tuvo con la modelo Darinka Ramírez, se llama Luana, de 1 año y dos meses, a quien recientemente reveló su existencia en sus redes sociales.

El exfutbolista Jefferson Farfán abrió su corazón en una reciente entrevista con su tío, Cuto Guadalupe, en el programa "La Fe del Cuto". En la charla, Farfán compartió detalles sobre su infancia y la relación actual con su padre, Luis Farfán Quispe, revelando aspectos desconocidos de su vida familiar.

Un vínculo amistoso y de respeto. Jefferson Farfán sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene con su padre, a pesar de que no estuvo presente durante su infancia.

"Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá siempre me inculcó a no odiar a mi papá, a no juzgarlo", explicó Farfán.