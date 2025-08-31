'Prima' de Josimar amenaza sacar pruebas y le exige asumir la paternidad: "Voy a sacar todo con Magaly"

La polémica en torno al salsero Josimar no cesa. Ahora, la joven venezolana Verónica González, conocida como la 'prima' del cantante, asegura estar embarazada de él y le ha dado un ultimátum para que asuma la paternidad del bebé. Según la información difundida por Instarándula, la situación escaló luego de que el artista negara cualquier tipo de relación íntima con la joven.

'Prima' de Josimar advierte con pruebas

Verónica González sostuvo que, pese a que Josimar la presentó como su prima, en realidad mantiene pruebas que podrían involucrarlo directamente en su embarazo. La joven le habría advertido que si no accede a conversar con ella de manera adulta, revelará un "audio bomba" este lunes 1 de septiembre en el programa 'Magaly TV La Firme'.

"Voy a darle una sola oportunidad de que dé la cara y podamos conversar como adultos, sino voy a sacar todo el día lunes con Magaly", declaró a Samuel Suárez de Instarándula.

De acuerdo con la 'prima' del cantante, durante su encuentro en España, Josimar habría expresado su deseo de tener un hijo con ella. Verónica afirmó poseer varios audios donde el intérprete de salsa dice:

"Siempre voy a hablar con base y pruebas, siempre. Es más, tengo muchos audios de Josimar, demasiados, incluso diciéndome: 'Quiero tener un hijo contigo' y es ahí donde le digo que seguro saldrá un Josimarcito y él me dice que seguro que sí", comentó Suárez, citando a Verónica.

'Prima' de Josimar advierte sacar más pruebas por negar embarazo. pic.twitter.com/HrSJKuyZUE — VAMN (@VictorAlfr33625) September 1, 2025

Josimar manda comunicado tras supuesto embarazo

A través de las redes sociales, la misma joven Verónica González compartió una prueba de embarazo positiva. El programa 'América Hoy' se comunicó de manera inmediata con ella pare averiguar quién sería el padre, ya que hace unas semanas fue involucrada con Josimar. La 'prima' insinuó que sí se trataría del peruano, pero ahora el salsero sale con un comunicado.

"Una persona está hablando de mi persona y según señala se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto la felicito, pero también pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería el padre de su bebé porque 'JAMÁS, NUNCA' toque a la señora o tuve intimidad", expresó.

Es así como el salsero niega nuevamente haber tenido algún tipo de acercamiento con la joven venezolana en España, y por ende, niega ser el padre de la supuesto hijo que estaría esperando la 'prima' y pide que deje de insinuar que es él.

"Motivo por el cual le pido por favor que deje de estar haciendo insinuaciones, porque yo tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia", agregó.

En conclusión, la disputa entre Josimar y Verónica González parece estar lejos de terminar. La joven amenaza con mostrar pruebas que comprometerían al salsero, mientras él se mantiene firme en negar cualquier acercamiento.