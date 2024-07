Samantha Batallanos aparece agarrándole la mano a Jonathan Maicelo: ¿Ahora le consigue canjes?

Samantha Batallanos, la conocida modelo, ha sorprendido a todos al ser vista nuevamente junto a Jonathan Maicelo. Aunque hace unos meses lo denunció por agresión física y psicológica, ahora se les vio juntos y muy cercanos en un centro estético.

En imágenes difundidas por el programa "Amor y Fuego", se puede ver a Jonathan Maicelo mientras recibe un tratamiento facial. Lo sorprendente es que Samantha Batallanos está a su lado, tomándole la mano. Esta escena ha generado gran sorpresa y polémica, considerando las graves denuncias que ella hizo contra él a finales del año pasado.

¿Una nueva etapa en su relación? Además de estar presentes en el centro estético, ambos se mostraron muy contentos mientras conversaban con la especialista del lugar. Esta actitud ha hecho que muchos se pregunten si la relación entre Samantha y Maicelo ha dado un giro inesperado. ¿Será que están tratando de arreglar las cosas?

Parece que Samantha ahora también está manejando los canjes o acuerdos comerciales de Maicelo. Esto se deduce porque ella lo acompañó a grabar la publicidad del centro estético. Esta colaboración profesional entre ambos ha dado mucho de qué hablar y ha dejado a muchos con la boca abierta.

En diciembre de 2023, Samantha Batallanos hizo públicas unas fotografías donde se podía ver su rostro golpeado. Según sus declaraciones, había sido agredida por Jonathan Maicelo, lo cual llevó a una serie de denuncias por agresión física y psicológica.

"Me agarraba a cachetadas en la cama... Me tiró contra el suelo y me empujó... Me dijo nunca más te voy a agredir, pero siguió. Siempre me mentaba la madre. Yo estaba cegada por amor, me enamoré a tal punto que no me di cuenta de que empecé a normalizar estos tratos de violencia verbal", comentó en ese momento la modelo para "Magaly TV La Firme".