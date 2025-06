Samantha Batallanos respaldó declaraciones de Milett Figueroa sobre concursos de belleza: "Es amor al arte"

Milett Figueroa ha recibido críticas en los últimos días por comentarios polémicos sobre su paso por el certamen internacional Miss Supertalent of the World 2016, donde dejó entrever que entregó parte de su premio a Jessica Newton. En medio de la ola de críticas también ha recibido apoyo y esta vez fue Samantha Batallanos, ex Miss Grand Perú 2019, quién reveló haber pasado un proceso similar.

Samantha Batallanos valida el testimonio de Milett Figueroa

Durante una reciente entrevista en el programa 'América Hoy', Samantha Batallanos habló sin tapujos sobre su experiencia en concursos de belleza. La modelo respaldó públicamente las declaraciones de Milett Figueroa y coincidió en que participar en este tipo de certámenes implica mucho esfuerzo y dedicación, sin la garantía de una retribución económica.

"Es bastante trabajo y es, sobre todo, amor al arte. Es de verdad, una pasión que como mujer, como miss, siempre tienes un sueño que quieres cumplir", comentó Batallanos al referirse al compromiso que asumen las participantes.

La modelo también aclaró el tema de los premios, un punto que generó gran controversia tras las palabras de Milett. Samantha explicó que, al igual que su colega, ella tampoco recibió compensación económica por su participación internacional.

"Prácticamente es olvídate de los premios. Para ti el premio es tu meta, tu sueño es ser Miss Perú, representar a tu país en el extranjero, más que de verdad ganar o verlo como un trabajo. No, al igual que Milett, yo tampoco recibí una retribución económica, pero ya estaba acostumbrada", precisó.

Milett Figueroa revela su dura experiencia como miss

Durante una entrevista en el canal de streaming 'Ouke', Milett fue consultada sobre si participaría nuevamente en un certamen como Miss Perú. La modelo descartó esa posibilidad, asegurando que esa etapa ya quedó atrás tras su paso por el Miss Supertalent of the World 2016 en Corea del Sur.

"No, igual agradezco, siempre hay misiologos que me siguen bastante y tengo mensajes amorosos, pero realmente ya es una etapa que viví. Me fui a Corea un mes y lo di todo. No es algo que me apasiona para seguir haciéndolo", comentó Milett.

Además, Milett no se guardó nada al describir el exigente ambiente en el que estuvo inmersa durante el concurso internacional. La modelo advirtió sobre los riesgos de participar en eventos de este tipo, sobre todo cuando se trata de viajar solas al extranjero.

"Si les cuento la experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país. Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga.. Cuando gané Le di una parte del dinero a Jessica Newton (¿era un acuerdo?) Sí, porque era la directora. Te daban una beca para estudiar en Corea del Sur, pero yo no quería quedarme", reveló.

Las revelaciones de Milett Figueroa han generado diversas reacciones, desde críticas hasta apoyo público como el de Samantha Batallanos. Ambas modelos han coincidido en que los concursos de belleza pueden ser experiencias exigentes, poco recompensadas y, en algunos casos, frustrantes.