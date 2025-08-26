¡Se casa! Taylor Swift anunció que se comprometió con jugador de la NFL, Travis Kelce

La joven Taylor Swift ha cautivado al público por a nivel internacional con varios de sus exitosos temas. Hace unos años inició una relación amorosa con un reconocido jugador de la NFL y ahora, ambos se han comprometido en matrimonio.

¡Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce!

Por medio de sus redes sociales, la icónica artista Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con una publicación romántica. La intérprete de "Shake It Off" compartió unas fotografías donde aparece junto a su novio Travis Kelce. Lo que llamó la atención, es que el momento de trataba de la pedida del mano del jugador de la NFL a la cantante pop.

En las imágenes se puede ver a Swift muy emocionada en su pedida de mano en un lleno de flores blancas y rosas. Además, también se observó el costoso anillo que le entregó su pareja y capturaron el momento en que la cantante acepta casarse con él.

La publicación se compartió con un mensaje muy especial de la artista pop: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Las fotografías fueron compartidas hace un par de horas y ya cuenta con más de 17 millones de reacciones. Miles de fanáticos por todo el mundo y amigos cercanos a la pareja le enviaron sus felicitaciones por sus diferentes redes sociales, elogiando el gran amor que se tienen y han demostrado en el tiempo que tienen como novios.

Sobre su noviazgo

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su relación amorosa aproximadamente a mediados de 2023, pero en el mes de julio el jugador de la NFL afirmó que trató de entregarle su número por medio de una pulsera en un concierto de la cantante pop, pero no pudo lograrlo. Aunque después pudo comunicarse con ella por medio de unos intermediarios de personas cercanas a la artista.

Es así como la pareja empezó a escribirse y a tener su primera cita un tiempo después. La relación se volvió oficialmente al público un tiempo después, y ahora llevan aproximadamente dos años juntos, donde se les ha visto muy felices y enamorados.

De esta manera, la icónica cantante Taylor Swift junto a Travis Kelce han decidido anunciar que se han comprometido en matrimonio y compartieron unas románticas fotos luciéndose muy felices. Es así como la pareja pasará a la fila de los casados después de tener una relación amorosa de dos años.