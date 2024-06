Usuarios reaccionan al triunfo de Said Palao en EEG: "Esa platita para la boda"

Said Palao se llevó el premio de 'EEG: En busca del mejor' en donde se disputó el triunfo al lado de Patricio Parodi, sin embargo, fue el 'Samurai' quien finalmente se llevó la victoria la cual fue celebrada por sus compañeros del programa.

Seguidores en redes sociales comentaron la premiación del modelo dándole ideas en que invertir todo el dinero ganado en competencia y evidentemente estuvo en los comentarios su esperada boda con Alejandra Baigorria.

Un merecido triunfo

Said Palao finalmente se coronó como el ganador absoluto del premio de 'EEG': En busca del mejor', después de unas largas semanas de desafíos que fueron eliminando poco a poco a sus compañeros quedando finalmente Patricio Parodi y la pareja de Ale Baigorria.

Tras una enfrentamiento que tenía a todos las personas del set atónitas Said venció a Patricio, ambos demostraron mucho coraje pero tenía que haber un ganador.

Sin embargo, lo que siguió causando sorpresa fue que Palao abrió la caja donde se encontraba todo el dinero y comenzó a 'repartir' fajos de billetes a sus compañeros, quienes hicieron una 'fila' para recibir el dinero que estaba otorgando el ganador.

Por otro lado, Said confesó que los 32 mil soles ganados en la competencia los usará con su hija y su pareja Alejandra Baigorria con quien se casará dentro de algunos meses siendo una de las bodas más esperadas.

Incluso el modelo agregó que realizará una parrillada para todos sus compañeros en su vivienda para celebrar este triunfo y su próxima boda junto a la rubia empresaria.

Finalmente, usuarios no dudaron en comentar la publicación de la victoria de Said opinando sobre lo que debería hacer con el jugoso premio.

"Con eso ya tendrás para tu boda y ayudar a Alejandra con la casa", "Pensé que también le regalarían la final a Patricio", "Ojalá puedas aportar para tu matrimonio", "Que bueno que el premio se quedó con Said", "Muchas felicidades Said eres grande", fueron algunos de los comentarios.

Said Palao "multiplica por cero" a Macarena Vélez y presume su relación con Alejandra Baigorria

En uno de los últimos programas de "América Hoy", Macarena Vélez estuvo como invitada y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Estas declaraciones de Macarena Vélez, quien también hizo noticia por sus videos con canciones de desamor, aparentemente, dedicados a su expareja, llegaron a oídos de Said Palao.

El "guerrero" decidió romper su silencio ante las especulaciones tras las declaraciones de Macarena Vélez y se mostró visiblemente incómodo. Ante las preguntas hechas por Janet Barboza, el popular "Samurai" se mostró firme y tajante y "multiplicó por cero" a su expareja.