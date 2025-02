¿Xenofobia? George Harris no terminó su show en Viña del Mar 2025 tras ser abucheado por el público

El Festival de Viña del Mar 2025 empezó con polémica tras la presentación del comediante venezolano George Harris. Lo que debía ser una noche de risas terminó con un fuerte enfrentamiento con el público, que lo abucheó y lo obligó a terminar su show antes de tiempo.

Desde que subió al escenario, George Harris sintió la incomodidad del público, que empezó a silbar y abuchear su presentación. El comediante no dudó en responder.

"Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos" , dijo con molestia. Lejos de calmar los ánimos, los silbidos aumentaron y Harris lanzó otra frase que generó aún más tensión : "Al que no le gusta, vaya y compre un refresco o una empanada. Van a estar toda la noche pitando".

El comentario que desató la polémica. En medio del caos, Harris mencionó a las mujeres venezolanas en un intento de suavizar la situación, pero su comentario fue visto como ofensivo.

El periodista Rodrigo Sepúlveda también opinó sobre la presentación. El jurado de Viña del Mar fue claro con su crítica.

"Su función es hacer reír y no hizo reír. Por lo menos yo no me reí", dijo Sepúlveda. Además, consideró que Harris empeoró la situación con su actitud en el escenario: "Creo que provocó más división que unión. No hubo humor y eso lo condenó".