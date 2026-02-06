Xiomy Kanashiro se sincera sobre la posibilidad de ser mamá con Jefferson Farfán: "Tiene que ser algo planificado"

Xiomy Kanashiro volvió a captar miradas tras incorporarse como colaboradora de América Hoy. En esta nueva etapa televisiva, la pareja de Jefferson Farfán también respondió en vivo a preguntas sobre su vida personal, incluida la posibilidad de convertirse en madre, lo que provocó sorpresa y reacciones inmediatas en el set.

Xiomy Kanashiro responde sobre la maternidad junto a Jefferson Farfán

Durante la reciente edición de América Hoy, Janet Barboza puso en aprietos a Xiomy Kanashiro al abordar los rumores sobre los planes sentimentales con Jefferson Farfán. El detonante fue una intervención del tarotista Frank Mendizábal, quien lanzó una inesperada predicción relacionada con un posible embarazo.

"(¿Es probable Frank que en este aniversario, Jefferson le pida ser su novia oficial?) Mira, no sé si exactamente te pida, pero hay tres cartas en el tarot que me representan embarazo. La carta del mundo, la carta de la emperatriz y la carta de la suma sacerdotisa la tienes acá (¿Le ves embarazo a Xiomy Kanashiro?)", señaló el vidente en pleno programa.

Ante esta afirmación, Xiomy reaccionó con evidente sorpresa y escepticismo, deslizando la posibilidad de que la lectura no fuera del todo precisa. "Quizás estás viendo mal, quizás es otra cosa", respondió, intentando restarle dramatismo a la predicción.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Janet Barboza decidió ir más allá y preguntarle directamente si le gustaría tener un hijo con el exseleccionado nacional.

"(¿No te gustaría tener un hijito de Jefferson, Xiomy?) Sí, sí, pero eso queda para mí pues, oe Janet, tampoco quieran saber tanto", respondió entre risas. Ante la insistencia del panel, añadió: "Ay me quieren sacar tanta información, tampoco tampoco pues Janet".

La artista dejó claro que, de darse la posibilidad de agrandar la familia, tendría que ser un proceso conversado y cuidadosamente planificado.

"En mi caso mi embarazo tiene que ser planificado porque Jefferson tiene la vasectomía, es distinto", explicó. Al recordarle que Farfán había mencionado anteriormente que tomó previsiones, Xiomy respondió con naturalidad: "Sí, ahí está la miel, pero todavía tenemos que conversar".

@rkt696 xiomy sobre ser mamá de un hijo con Jefferson Farfán. ♬ sonido original - rkt696

¿Boda en camino? La predicción sobre el futuro de la pareja

El tema sentimental no quedó ahí. Días atrás, el mismo Frank Mendizábal se refirió en América Hoy a la posibilidad de un matrimonio entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. Según el tarotista, una boda no estaría cerca, aunque resaltó la solidez del vínculo que ambos mantienen.

"Matrimonio por ahora no los veo así como están les va bien. Yo creo que deberían seguir experimentando en general como pareja para que puedan conocerse más a fondo porque la convivencia les puede ayudar a ver cómo va la situación. En realidad por ambos, habría que esperar", comentó.

El vidente también aseguró que la relación atraviesa un momento positivo y que el exfutbolista llegó a la vida de Xiomy con un propósito emocional importante, lo que reforzó la idea de un romance estable, aunque sin apuros hacia el altar.

@rkt696 Frank Mendizbal sobre posible matrimonio entre Xiomy y Farfán ♬ sonido original - rkt696

La aparición de Xiomy Kanashiro en América Hoy marca un nuevo paso en su carrera y la expone al foco mediático por su relación con Jefferson Farfán. Sobre la maternidad, dejó en claro que no descarta formar una familia, pero prioriza la planificación y el diálogo, mientras la pareja avanza a su propio ritmo, lejos de presiones externas.