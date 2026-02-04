Xiomy Kanashiro se sincera sobre su relación con Jefferson Farfán previo a su primer año: "No me daban ni tres meses"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán continúan siendo una de las parejas más comentadas del medio. Su relación, siempre bajo el ojo público, está próxima a cumplir un año y la joven influencer compartió su emoción por esta etapa de su vida, dejando ver cómo disfrutan del amor.

Xiomy Kanashiro habla de su relación con Jefferson Farfán

Durante su participación en el programa América Hoy, Xiomy Kanashiro habló de la relación que mantiene con Jefferson Farfán y cómo se prepara para celebrar su primer aniversario el próximo 14 de febrero. La joven empresaria se mostró feliz al relatar cómo han vivido este tiempo juntos y cómo sus viajes y actividades reflejan el cariño que se tienen.

"No me daban ni tres meses, decían por ahí, pero feliz, contenta. Mi pareja es muy importante para mí, creo que somos un apoyo mutuo. Estamos muy felices de cumplir nuestro primer añito porque es el mismo 14. Estamos felices, él trabajando, yo trabajando, viviendo nuestro amor unidos al 100%. Todos los gestos que él me demuestra, como entrar a vender en mi live, son detallitos muy bonitos de su parte", comentó Kanashiro.

Al ser consultada sobre los planes para celebrar este 14 de febrero y si habrá alguna sorpresa como una pedida de mano, la influencer indicó que se enfocarán en pasar tiempo juntos y que el tema del matrimonio lo van tomando paso a paso.

"Tenemos trabajito, tenemos que ver, pero sí o sí vamos a pasarla juntitos. Paso a pasito, recién vamos a cumplir un añito; sin embargo, creo que son muchas experiencias que tenemos juntos, pero felices y contentos", agregó.

Xiomy Kanashiro se despide de su perrita Moana

Xiomy Kanashiro atraviesa un momento personal difícil y decidió compartir en redes la tristeza que siente tras la muerte de Moana, su perrita de nueve años. Con un mensaje emotivo y tras varios días de ausencia digital, la influencer mostró un lado vulnerable que conmovió a sus seguidores.

"Con mucho dolor, hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo nueve años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré", escribió, dejando en evidencia la importancia que tuvo la perrita en su vida personal y emocional.

Horas después, la influencer reapareció con un video en el que, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, explicó por qué decidió mantenerse en silencio durante los últimos días. Kanashiro confesó que no se sentía con la fortaleza necesaria para responder mensajes, incluso de personas muy cercanas.

"Como lo puse en mis estados, no han sido unos buenos días para mí. No he querido contestar, a pesar de que me han escrito personas muy cercanas como mi familia, mis mejores amigos, mis amistades...", expresó, evidenciando lo complicado que fue procesar la pérdida.

Entre la alegría por su primer aniversario con Jefferson Farfán y el dolor por despedir a Moana, Xiomy Kanashiro ha mostrado que la vida de los famosos combina felicidad y vulnerabilidad. La influencer compartió su amor y su duelo, conectando con sus seguidores y revelando emociones profundas detrás de la fama.