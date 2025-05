Yaco Eskenazi confiesa que lloró cuando se separó de Tilsa Lozano: "Ella se iba a Argentina"

Hace un tiempo, Tilsa Lozano reveló que había tenido una corta relación con Yaco Eskenazi cuando eran muy jóvenes. Ahora, el actual esposo de Natalie Vértiz contó algunos detalles más sobre esta amorío de adolescentes, donde terminó llorando.

En un reportaje del programa de 'Magaly TV La Firme', Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner contaron sus vivencias cuando eran jóvenes. Es así como recordaron el primer amor del ex chico reality que fue Tilsa Lozano y cómo le confesó su amor cuando ella salía con uno de sus amigos.

"Fue cuando yo tendría 15 o 16 y ella tenía 13 o 14. Salimos de chiquitos (...) era un amor de chiquitos, del slam, no sé quién me dio el slam. Creo que en esta misma esquina le dije (que me gustaba). Ella estaba con un amigo mío, pero le gustaba yo", expresa Eskenazi, pero el 'Loco' Wagner agrega: "Yo me acuerdo de que en el cumpleaños de Mariano (el amigo de Yaco que estaba con Tilsa), tú le dijiste".