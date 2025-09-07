¡Estamos en la final! Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos, y nos enfrentaremos a Venezuela

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha llegado a la recta final y Perú está en ella. El pan con chicharrón venció a la marraqueta con palta de Chile, por lo que nuestro país pasa automáticamente a la batalla final. Venezuela también logró vencer a Bolivia en semifinales y será nuestro contrincante. Las votaciones empezarán en los próximos días.

Perú en al final del Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos empezó el pasado 18 de agosto, y hasta ese momento nadie imaginaba el gran alcance que iba a tener en redes sociales, especialmente en países como Perú, donde incluso varias autoridades gubernamentales pidieron participar en las votaciones.

En los octavos de final, Perú se enfrentó a México y logró vencerlo con una gran mayoría de votos. La siguiente batalla fue contra Ecuador y, aunque en el vecino país también hicieron una gran campaña en redes sociales y televisión, el pan con chicharrón logró imponerse.

Ya en la semifinal, Perú se enfrentó a Chile y su marraqueta con palta. Las votaciones duraron varios días y hace unos minutos Ibai Llanos confirmó que Perú alcanzó un total de más de 9.8 millones de votos, superando a Chile, que obtuvo solo 7.8 millones.

Por otro lado, Venezuela se enfrentó a Bolivia también en semifinales, alcanzando un total de 5.5 millones de votos, frente a Bolivia, que casi logra vencer, pero solo consiguió 5.2 millones. Con este resultado, Perú y Venezuela se enfrentarán en la final del Mundial de Desayunos.

El delicioso pan con chicharrón

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales y queridos del Perú. Se prepara con pan francés crocante relleno de chicharrón de cerdo, acompañado de camote frito y salsa criolla hecha a base de cebolla, ají, limón y culantro. Usualmente se disfruta con un café pasado o emoliente, convirtiéndose en una combinación irresistible.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron el consumo del cerdo. Con el tiempo, esta receta se fusionó con ingredientes locales como el camote y el ají, dando vida a un clásico que hoy es símbolo de identidad peruana.

Es así que, el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos llega a su esperada final con Perú y Venezuela como protagonistas. El pan con chicharrón se ganó el corazón de millones de votantes y ahora buscará la gloria definitiva frente a la arepa, por lo que la última batalla promete ser histórica y muy reñida