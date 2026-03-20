Horóscopo de HOY, viernes 20 de marzo: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Con el inicio de la temporada de Aries, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del viernes 20 de marzo, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy viernes 20 de marzo de marzo

Acuario (22 ene-17 feb)

Las dudas afectivas podrían generar inestabilidad emocional. Es importante no confiarse en apoyos laborales y organizarse con calma. Evitar discusiones permitirá tomar decisiones acertadas, mientras que una noticia esperada llegará para brindar alivio.

Piscis (18 feb-19 mar)

Las discusiones con la pareja podrían derivar en un distanciamiento. Mantener la calma y evitar los celos ayudará a conservar el lugar laboral. Recibirás un ingreso económico que conviene administrar con prudencia.

Aries (20 mar-19 abr)

La unión con el ser amado se fortalecerá y surgirán planes de futuro. Laboralmente será un día positivo, y la flexibilidad hacia los demás favorecerá tus metas. Es un momento propicio para impulsar cambios tanto en lo personal como en lo profesional.

Tauro (20 abr-20 may)

La reconciliación con la pareja será posible al reconocer errores. Las gestiones previas darán frutos y permitirán saldar deudas. Es el momento de arriesgarse y dar un salto hacia una nueva etapa.

Géminis (21 may-21 jun)

La jornada traerá diversión y alegría junto a alguien especial. Un contacto cercano abrirá puertas para proyectos que estaban pendientes. Aprovecha esta etapa para dejar fluir tus emociones mientras cumples con tus obligaciones.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Aparecerá una persona que primero será amiga y luego podría transformarse en amor. Inversiones recientes podrían generar beneficios rápidos. La estabilidad interior permitirá asumir retos mayores con confianza.

Leo (22 jul-22 ago)

El amor marcha bien, pero no descuides a quienes te rodean. Buenas noticias laborales llegarán, aunque requerirán paciencia. La disciplina en tu trabajo personal y profesional traerá resultados positivos.

Virgo (23 ago-22 set)

Evita prestar atención a los rumores y concéntrate en tu vida sentimental. Hoy recibirás ayuda en temas laborales difíciles, y mantener una actitud positiva será clave para alcanzar tus objetivos.

Libra (23 set-22 oct)

El equilibrio entre amor y trabajo es esencial. Resolverás asuntos legales y tendrás oportunidades de negocio, pero conviene actuar con prudencia.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Ceder en ciertas discusiones sentimentales ayudará a mantener la armonía. La paciencia será necesaria ante retrasos burocráticos y personas con malas intenciones.

Sagitario (23 nov-22 dic)

La estabilidad afectiva regresará, generando felicidad. La intuición y la gestión adecuada de los recursos impulsarán tu economía.

Capricornio (23 dic-21 ene)

No te preocupes por los conflictos amorosos; pasarán pronto. Las inversiones mejorarán y actuar correctamente permitirá cumplir deseos. La suerte acompañará tus decisiones.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.