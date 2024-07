¡META AI llega a WhatsApp! Estas son las consultas que NO debes hacerle a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (AI) llegó a nuestras vidas hace relativamente pocos años, pero ha revolucionado por completo la forma en la que nos comunicamos. Recientemente, META anunció que sus aplicaciones como WhatsApp, Instagram, entre otros, también tendrán su podrá AI, por ello aquí recomendamos las consultas que nunca deberías hacerle.

¿Qué consultas NUNCA hacerle a Meta AI?

Desde que ChatGPT llegó al mercado, muchas otras empresas como Microsoft lanzaron Bing, además de Apple y ahora Meta se sumó a este tipo de servicios. Sin embargo, recomendamos no hacer varios tipos de consultas para garantiza la seguridad en línea.

Información personal

Pedir o compartir información personal, como números de seguridad social, direcciones, o datos bancarios, es peligroso. La IA no debe ser utilizada para almacenar ni manejar información sensible, ya que no ofrece la privacidad y seguridad necesarias para proteger estos datos. Además, compartir información personal podría llevar a riesgos como el robo de identidad.

Contenido ofensivo o inapropiado

Solicitar o generar contenido ofensivo, discriminatorio, o inapropiado está fuera de los límites. Las IA están diseñadas para promover un uso respetuoso y positivo de la tecnología. Pedir contenido que perpetúe estereotipos, odio, o violencia no solo es inapropiado, sino que también va en contra de las políticas de la mayoría de las plataformas que utilizan IA.

Actividades ilegales

La IA no debe ser utilizada para buscar consejos o información sobre actividades ilegales. Esto incluye temas como piratería, fraude, o cualquier otra acción que vaya en contra de la ley. Las IA están programadas para desalentar y evitar la facilitación de conductas ilícitas, por lo que es fundamental respetar estas reglas y usar la tecnología de manera ética.

Asesoramiento médico o financiero

Aunque la IA puede proporcionar información general, no está cualificada para ofrecer asesoramiento médico o financiero específico. Consultar a profesionales cualificados es crucial para recibir diagnósticos precisos y recomendaciones adaptadas a necesidades individuales. Confiar en la IA para estos temas podría llevar a malentendidos o decisiones perjudiciales para la salud o las finanzas.

Predicciones del futuro

Preguntar a la IA sobre predicciones del futuro, ya sea en aspectos personales o globales, no es recomendable. La tecnología actual no tiene la capacidad de prever el futuro con precisión. Las respuestas proporcionadas por la IA se basan en datos históricos y patrones, pero no pueden predecir eventos futuros de manera confiable.

Es así que, debemos ser muy cautelosos al momento de hacer consultas a la inteligencia artificial, que ahora está al alcance de todos gracias a que WhatsApp implementó el servicio en su servicio de mensajería.