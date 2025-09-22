¡Nuevo millonario! Peruano se llevó más de 40 MILLONES tras reventar pozo de famosa LOTERÍA

Este último domingo 21 de septiembre se vivió un momento histórico en el Perú. Durante el sorteo de La Tinka, el juego de lotería más popular del país, un afortunado ciudadano logró convertirse en millonario al llevarse nada menos que S/45.805.280, la cifra más alta entregada en la historia del sorteo.

Nuevo millonario en el Perú

Según información oficial, el ganador de la lotería adquirió su boleto a través de la página web de La Tinka el mismo día del sorteo. Sin imaginarlo, esa jugada sería la que le cambiaría la vida para siempre. Las bolillas ganadoras fueron: 02, 20, 28, 32, 44 y 46.

Cabe resaltar que, en esta edición no hubo ganador de la boliyapa, por lo que el pozo acumulado para el próximo sorteo será de S/5 millones. Además, no se ha revelado el nombre de la personas que ganó el pozo millonario.

Reventó el pozo millonario de La Tinka

El premio entregado el domingo no solo rompe récords, sino que confirma la emoción que generan estos sorteos en miles de peruanos. La historia de La Tinka está llena de episodios memorables, como el ocurrido el 31 de diciembre de 2024, cuando otro ciudadano del Cercado de Lima se llevó S/21.021.223 tras acertar los seis números ganadores.

En aquella ocasión, el joven declaró que planeaba asegurar el futuro de su familia, abrir un negocio, donar parte de su premio a causas sociales y cumplir el sueño de viajar a Italia con su esposa, aunque no se confirmó si todo eso se hizo realidad.

¿Se cobran impuestos de la lotería?

En el Perú, las ganancias obtenidas en los sorteos de lotería como La Tinka están sujetas a impuestos. Según la normativa vigente, el monto que se descuenta corresponde al 10% del premio total, el cual se aplica automáticamente antes de la entrega del premio al ganador. El pago de este impuesto garantiza que parte de la ganancia también se destine al Estado.

Esto significa que, aunque el ciudadano haya ganado más de S/45 millones, no recibirá el monto íntegro. Aun así, el premio continúa siendo una suma millonaria que asegura un cambio de vida radical para quienes sepan aprovechar la oportunidad.

De esta manera, La Tinka vuelve a demostrar por qué es considerada la lotería favorita de los peruanos. Ahora, la expectativa crece por saber quién es el nuevo millonario y cómo planea cambiar su vida tras haber reventado un premio que quedará grabado en la memoria de todos.