¡De terror! Escolar fallece tras ser baleado por presuntos sicarios cuando se dirigía a su colegio

En la mañana del miércoles 30 de octubre de 2024, un joven de 16 años fue asesinado a tiros en el Centro Poblado El Milagro, en la ciudad de Trujillo. El adolescente se dirigía a su colegio, la I.E. N° Las Palmeras, ubicada a cinco cuadras de su casa, cuando fue alcanzado por una bala y trasladado al Hospital Jerusalén. Lamentablemente, falleció en el camino.

Según relató su madre, el menor fue llevado al hospital a las 6:35 a.m., llegando a las 7:18 a.m. El informe médico indica que recibió un disparo en el tórax. Hasta ahora, no se ha confirmado si este trágico suceso está relacionado con un caso de extorsión.

Como cada día, el adolescente D.S.P.A se dirigía a su colegio en la comunidad de El Milagro, que se encontraba a solo cinco cuadras de su hogar. Salió hacia la I.E. Las Palmeras aproximadamente a las 6:30 a.m., después de despedirse de su madre.

Cuando el menor se acercaba a su colegio a través de un terreno desolado, una moto con dos sicarios a bordo lo aguardaba para dispararle en el tórax y en el cuello cuando cruzara la vereda y quedara de espaldas. A pesar de estar herido, el joven se mantuvo con vida cuando fue auxiliado por su madre, pero debido a las graves lesiones ocasionadas por el ataque, no pudo sobrevivir y falleció en el camino.

La hipótesis de la Policía Nacional

Días antes, el joven de 16 años salía de su trabajo al finalizar su jornada. Mientras regresaba a casa, unos delincuentes intentaron robarle su celular, pero el menor logró resistirse y ahuyentar a los asaltantes. Sin embargo, estos criminales no tomaron bien la reacción del joven.

Según el coronel Víctor Revoredo, uno de los policías involucrados en los operativos e investigaciones contra "Los Pulpos", el asesinato del adolescente de 16 años podría ser una venganza por parte de los delincuentes que intentaron robarle. Sin embargo, aún continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación.