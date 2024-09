Dirigente de transportistas culpa entre lágrimas al Gobierno por ola de extorsiones: "Estoy dispuesto a morir"

Mientras el caos en las calles crecía debido al paro de transportistas este 26 de septiembre, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, se conmovió hasta las lágrimas en su reunión con Patricia Juárez, la primera vicepresidenta del Congreso de la República.

En ese sentido, el dirigente se dirigió al Gobierno de Dina Boluarte para responsabilizarlos de la alta criminalidad de las que los transportistas han sido víctimas durante las últimas semanas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su discurso, Martín Valeriano se dirigió al Gobierno de Dina Boluarte, acusándolo directamente de la situación de criminalidad que enfrenta actualmente el sector transporte. Al expresar su descontento, no pudo contener las lágrimas al recordar cómo varios conductores han perdido la vida por negarse a pagar extorsiones.

"Nosotros no queremos más muertes (...) Siento una indignación con este Gobierno por lo que hoy atravesamos. No se preocupan por atender a la población que se desangra. ¿En dónde vivimos? Parece tierra de nadie. Tenemos una Policía Nacional durmiendo, un sueldazo en el Ministerio del Interior y no se preocupa por los problemas", empezó diciendo.