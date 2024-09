Gustavo Adrianzén genera indignación tras responsabilizar a los habitantes por los incendios forestales

El primer ministro de Estado, Gustavo Adrianzén, ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el grave caos causado por los incendios forestales en varias regiones del Perú. Ante ello, causó polémica en redes sociales tras asegurar que las condiciones no ameritan que se declare en estado de emergencia.

Incluso, al detallar las verdaderas causas de los incendios en al menos 22 regiones del país, el premier de Dina Boluarte criticó las prácticas de algunos residentes que encienden fuego en áreas específicas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante una reciente conferencia de prensa, el primer ministro de Estado, Gustavo Adrianzén, se refirió a los incendios forestales en varias regiones del Perú. Sin embargo, llamó la atención las declaraciones que dio, pues responsabilizó a los habitantes de las zonas por prender fuego en las áreas afectadas.

El pronunciamiento de Gustavo Adrianzén llegó a Iquitos, donde aseguró que ya se están implementando medidas de emergencia, destacando que el 60% de los más de 200 incendios forestales ya han sido extinguidos. Cabe recordar que, en lo que va del año, 10 personas han fallecido debido a los incendios y al menos 96 han resultado heridas. Además, más de 1,876 personas se han visto afectadas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las regiones más perjudicadas por los incendios forestales en Perú son Cusco, con 31 siniestros; Huancavelica, con 21; y Huánuco, con 17. También se deben observar Cajamarca con 14, así como Amazonas y Ucayali, con 11 cada una.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que, hasta el momento, no hay motivos suficientes para justificar la declaración del estado de emergencia debido a los incendios forestales que afectan casi todos los departamentos del país.

"En opinión del que habla, y esta opinión es compartida con Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de Estado de Emergencia. No descarto esa posibilidad pero de momento no se está evaluando", afirmó el premier en declaraciones para la prensa nacional.