Huaura: reconocido cantante muere en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

La región Lima vuelve a verse sacudida por una tragedia en carretera. La mañana de este martes se registró un fatal accidente en la vía que une Huaura con Sayán, dejando como víctima a un conocido cantante local muy querido por el público de la zona. La noticia ha causado gran conmoción entre sus seguidores y allegados, quienes aún no salen del asombro por lo ocurrido.

Detalles del trágico accidente

El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el kilómetro 3 del sector Alcantarilla, en la carretera Huaura - Sayán. De acuerdo con información preliminar brindada por la Policía Nacional del Perú, el accidente se produjo cuando un mototaxi Bajaj de color rojo, con placa 5444-CD, se despistó y cayó a un canal de regadío. El impacto fue tan fuerte que uno de los ocupantes perdió la vida en el acto, mientras que el otro resultó gravemente herido.

Las primeras investigaciones señalan que ambos pasajeros habrían estado en estado de ebriedad, ya que testigos afirmaron que momentos antes el vehículo venía impactando con varias señalizaciones de tránsito. El conductor herido fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se encuentra bajo observación médica y será sometido a un dosaje etílico para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Minutos después del accidente, personal del Ministerio Público y de Medicina Legal llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. La víctima mortal fue identificada como Richard Calderón León, de 35 años, mientras que el herido responde al nombre de Orlando Quispe Chávez, quien sería el propietario del mototaxi.

Familiares y amigos que llegaron a la zona confirmaron que ambos eran integrantes de la orquesta "Fuerza Juvenil" de Cochamarca - Oyón, un grupo muy popular en eventos locales. La noticia ha generado profundo pesar en la comunidad artística de Huacho, que ha expresado su dolor en redes sociales.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

Los accidentes en carretera son situaciones inesperadas que requieren actuar con rapidez y prudencia. Especialistas recomiendan mantener la calma y verificar el estado físico de los involucrados. En caso de haber heridos, no se debe moverlos a menos que exista un peligro inmediato.

Asimismo, es importante conocer los canales de ayuda inmediata:

SAMU (106): brinda atención médica de emergencia en el lugar del accidente.

brinda atención médica de emergencia en el lugar del accidente. Policía Nacional (105): acude al sitio del siniestro y elabora el parte policial.

acude al sitio del siniestro y elabora el parte policial. Bomberos (116): intervienen si hay incendios o rescates complicados.

La muerte de Richard Calderón León deja un profundo vacío en la música local y enluta a la comunidad de Huaura y Sayán. Su partida en circunstancias tan trágicas ha generado tristeza entre sus colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como un artista talentoso y comprometido con su público.