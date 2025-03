¡Implacable! MIMP se pronuncia tras la denuncia de 'Gorbibuena' a Roberto Guizasola

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia presentada por Alexandra Díaz, conocida como 'Gordibuena', contra el exfutbolista Roberto Guizasola. La entidad reafirmó su compromiso en la protección de las víctimas de violencia de género.

El MIMP informó que, a través del Programa Nacional Aurora, está brindando atención integral a la denunciante. Asimismo, indicó que ha solicitado a la Policía Nacional del Perú la ejecución de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las acciones a seguir en el caso.

El ministerio también exhortó al Poder Judicial a emitir con prontitud medidas de protección para garantizar la seguridad de la denunciante. Destacó la importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.

Según la denuncia, Díaz habría sido amenazada por Guizasola, lo que ha generado preocupación en su entorno y en la opinión pública. Las autoridades continúan evaluando el caso para tomar las decisiones necesarias en el marco legal vigente.

El MIMP reiteró que la violencia contra las mujeres no tiene justificación y reafirmó su compromiso en la lucha contra este problema social.

El exfutbolista Roberto Guizasola vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que en "Magaly TV La Firme" se difundiera un audio en el que lanzaría amenazas contra Alexandra Díaz, la joven con la que fue ampayado. La grabación ha generado gran preocupación, ya que demostraría que Guizasola intentó intimidarla después del escándalo.

En el material presentado por "Magaly TV La Firme", se escucha a Roberto Guizasola hablar con un tono agresivo hacia Alexandra Díaz, dejando claro que no permitiría que se hablara de lo sucedido entre ellos.

"Te pedí una sola cosa, una sola cosa. Tú no te vas a burlar de mí, huev... No te vas a burlar de mí, ¿ya? Yo ya sé quién es la persona, no me lo des, ni tampoco voy a hablar contigo. Primero me voy a encargar de él y después voy por ti. Vas a ver lo que va a pasar. Síguelo cuidando", se escucha en la grabación.