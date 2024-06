¡No lo pudo ocultar más! Primo de Jackeline Salazar confesó su participación en el secuestro

La empresaria Jackeline Salazar fue rescatada tras 11 días de cautiverio, y el caso sigue generando gran revuelo. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a su tío y primo por su presunta implicación en el secuestro. Recientemente, el primo de la empresaria confesó su participación.

Primo de Jackeline acepta participación en su secuestro

Jackeline Salazar fue rescatada tras 11 días de cautiverio, y el caso sigue causando revuelo. Luego de ser detenido junto a su padre, Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), primo de Jackeline Salazar, aceptó su participación en el secuestro.

Jesús Abraham Victorio, primo de Jackeline Salazar, confesó su participación en el secuestro. Según informó la PNP, Victorio admitió que proporcionó información sobre Jackeline a los secuestradores y utilizó el celular de la funeraria de su padre para realizar las llamadas extorsivas.

"El hijo ha aceptado que él proporcionó información (a los delincuentes) para seleccionar a la víctima", afirmó el General PNP Marco Conde, jefe de la Dirincri, en una entrevista con Domingo al Día.

El tío de Jackeline, Jesús Santos Victorio Acuña (55), dueño de la funeraria donde se originaron las llamadas extorsivas, negó cualquier implicación. Aseguró que estaba de viaje cuando ocurrió el secuestro y que regresó solo para ayudar en la búsqueda de su sobrina. "La señorita Jackeline es mi sobrina (...) Yo estaba en el distrito de Acora y me entero del secuestro a las 4 a.m.", declaró.

Investigación en curso. Las autoridades continúan investigando el caso. Mientras tanto, familiares y amigos de Jesús Santos insisten en su inocencia, afirmando que él estaba fuera de la ciudad durante el secuestro. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre Jesús Abraham, evitaron hacer comentarios a pedido de su abogado.

Tras el rescate de Jackeline Salazar

Después de su rescate, Jackeline Salazar rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram. Agradeció a todos los que rezaron por su liberación y le enviaron mensajes de apoyo. "No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo", escribió.

Además, expresó lo bendecida que se siente por el apoyo recibido: "Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpenme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero".

Estado de Jackeline Salazar tras ser rescatada. (Instagram)

Jackeline Salazar fue secuestrada el 13 de mayo cuando salía de su gimnasio en Los Olivos. La PNP logró liberarla después de 11 días. Según la investigación, Jesús Abraham Victorio Vallejos facilitó la información y el celular para las llamadas extorsivas.

La familia de los detenidos ha solicitado la liberación de Jesús Santos, pero hasta el momento no han hecho comentarios sobre la situación de Jesús Abraham.

Este caso ha generado gran conmoción debido a la implicación de familiares cercanos. Las investigaciones siguen su curso, y la justicia determinará las responsabilidades de cada uno. Por ahora, Jackeline Salazar intenta recuperar su vida normal, agradecida por el apoyo y las oraciones de todos aquellos que estuvieron pendientes de su situación.

La empresaria continúa recibiendo apoyo de amigos y seguidores, quienes esperan que pronto pueda dejar atrás este difícil episodio y volver a la tranquilidad. Mientras tanto, la PNP sigue trabajando para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.