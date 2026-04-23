Precio del DÓLAR HOY, jueves 23 de abril: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú continúa sin grandes cambios este jueves 23 de abril de 2026. De acuerdo con la SUNAT, el tipo de cambio sigue dentro de un rango estable, con variaciones mínimas en el mercado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 23 de abril, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.436, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.444. Estas cifras muestran un leve incremento respecto a días anteriores, pero sin representar un cambio brusco.

En la última semana, el dólar ha presentado un comportamiento bastante parejo. Tras iniciar con valores cercanos a los S/ 3.37, el tipo de cambio registró una ligera caída y luego comenzó a recuperarse de forma progresiva.

Precio del dólar del 1 al 23 de abril. (SUNAT)

En los días recientes, el dólar se ha mantenido alrededor de los S/ 3.43, con pequeñas variaciones entre cada jornada. Incluso, durante el fin de semana y el inicio de esta semana, los valores prácticamente no cambiaron, lo que refuerza la tendencia de estabilidad. El miércoles 22, por ejemplo, el tipo de cambio se ubicó en S/ 3.433 para la compra y S/ 3.442 para la venta, muy cerca de los valores actuales.

Este comportamiento refleja una tendencia estable con ligeros ajustes al alza. Aunque el dólar ha subido algunos céntimos respecto a los primeros días del mes, no se han registrado movimientos bruscos que generen preocupación en el mercado.

En medio de este escenario, el mercado sigue atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado incertidumbre significativa en el tipo de cambio. A nivel internacional, la estabilidad de los mercados financieros también contribuye a mantener el dólar dentro de un rango controlado.

Para los peruanos, esta estabilidad representa tranquilidad. Evita cambios bruscos en los precios de productos importados o servicios ligados al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 23 de abril de 2026 planeas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio para evitar cualquier sorpresa. Ten en cuenta que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle un mejor provecho.

Además, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este jueves 23 de abril, con leves variaciones que no afectan significativamente al mercado. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días.