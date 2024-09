¿La relación de Nickol Sinchi y Jorge Chapa llegó a su fin? Esto respondió la cantante

La querida cantante Nickol Sinchi se encuentra actualmente como dirigiendo su propia orquesta musical y disfrutando de momentos importantes con su familia. Ante el rumo de una posible separación con el padre de su hijo, Jorge Chapa, la artista salió aclarar todo.

Dentro de la cumbia peruana, Nickol Sinchi se ha ganado un gran espacio en el corazón del público. Los fans la conocen desde que tenía tan solo 14 años y con su gran talento musical, ha crecido en su carrera y ahora, se encuentra dirigiendo su propia orquesta donde su hermana ingresó hace poco como cantante.

Por medio de sus redes sociales, la joven se ha encargado de compartir cada evento que tiene, producciones musicales y muchos momentos más de su carrera. En sus últimas historias, dejó una caja de pregunta donde recibió una consulta de algunos fans. Algunos fanáticos creían en el supuesto rumor que se habría separado de Jorge Chapa, según una noticia de un medio publicado hace un par de días.

Ante ello, Nickol decidió aclarar: "En realidad, me he tomado el tiempo de ver esa noticia que está circulando y es que no hablan nada de lo que tú dices. Eso es lo malo de dejarse llevar por el título, más no por el contexto que hay. No se dejen llevar por chismes".