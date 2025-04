Papillón llevó a cabo la última semifinal del casting en 'MQM' ¿Quiénes pasaron a la gran final?

Papillón es una de las orquestas más sonadas del país que viene sumando muchos éxitos musicales que hacen bailar al público. Actualmente, se encuentra en la búsqueda de su nueva integrante y hoy se llevó a cabo la última semifinal del casting en el programa de 'Mande quien mande'.

Segunda semifinal del casting de Papillón

Desde hace semanas, se viene buscando a la nueva voz de Papillón que complemente su delantera musical. En esta ocasión, la agrupación viene realizando su casting en el programa en vivo 'Mande quien mande', donde cada una de las participantes deslumbra con su voz en vivo.

Recordemos que fueron 31 jovencitas que pasaron a las semifinales del casting. El lunes 14 de abril se llevó a cabo la primera semifinal y hoy 15 de abril, fue la segunda ronda. En esta ocasión, el jurado estuvo conformado por los reconocidos cantantes Pedro Loli, Amy Gutiérrez y Bryan Arámbulo.

En esta ocasión, tres chicas pasaban al escenario para cantar sus mejores temas y el jurado tenía que solo elegir a una que pase a la final del casting. Es así como las semifinalistas interpretaron los sonados temas "Amor Ilegal", "Ay amor", "Amor Ilegal", "Quién no lloró por amor", "Mix Juan Gabriel", "Mix Chicas del Can", "Me emborracharé", entre otros más.

Pasan a la gran final

Tras el término de la segunda semifinal del casting de Papillón en el programa 'Mande Quien Mande', fueron solo 10 chicas que pasaron a la gran final. Estas chicas cuentan con un gran talento musical que lograron superar a las 800 aspirantes a nivel nacional que mandaron su video.

Ahora, estas jóvenes se preparan para darlo todo en la gran final del casting de la agrupación, que quiere encontrar a la mejor jovencita que se una a su delantera musical que está conformada por Nicole Flores, Karen Peña, Sandra Katiuska, Claudia Salazar y al vocalista Anthony Rivera 'Corazoncito'.

Solo queda estar atento a las redes sociales, donde se estará anunciando cuando se realizará la gran final de Papillón. Como se recuerda, han sido semanas de muchos programas y conciertos en vivo en diferentes lugares, donde cada jovencita deslumbró con su talento.

Historias de Papillón en el casting

Papillón afirmó que su próxima integrante debe contar con un gran talento para el canto, baile, mucha carisma y que pueda conectar con el público. Es así como una de las 10 chicas que pasaron a la gran final, se convertirá en la nueva vocalista de la agrupación.