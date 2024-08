Tommy Portugal expresa su admiración por Johnny Orosco: "Fue mi maestro, me ayudó mucho"

En los últimos días, Tommy Portugal estuvo siendo comparado con un personaje de la serie de Deyvis Orosco, 'Tu nombre y el mío'. Ante ser consultado, el exintegrante de Tornado expresó su gran admiración por el fundador del Grupo Néctar, Johnny Orosco.

El cantante Tommy Portugal se ha convertido en una de las figuras de la cumbia más importantes del país con más de 24 años de carrera musical. El solista inició en el mundo de la música a una corta edad de 15 años, pero ganó mayor protagonismo cuando formaba parte de Tornado. Después de ello, ingresó a la agrupación de Grupo Néctar de Johnny Orosco como corista.

Hace poco, se estrenó la serie 'Tu nombre y el mío' de Deyvis Orosco donde se ubica justo en este tiempo. En la ficción apareció un personaje que es el corista del Grupo Néctar y el rival de protagonista, donde muchos usuarios comentaron que se trataría del personaje de Tommy Portugal. El solista fue consultado sobre este personaje que quizá lo interpreta a él y expresó lo siguiente:

En una entrevista para el diario Expreso, Tommy expresó sentirse agradecido con Johnny Orosco: "Te puedo decir que Johnny fue mi maestro, me ayudó mucho. Me dio la oportunidad de cantar a su lado cuando salí del grupo Tornado, y era él quien decidía quien cantaba, yo no".