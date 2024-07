Jefferson Farfán lanza indirecta en medio del conflicto entre Paolo Guerrero y la UCV: "Lo hizo el falso"

Jefferson Farfán no se quedó callado y compartió un singular mensaje que, a todos luces, va en apoyo a Paolo Guerrero en medio del conflicto con la Universidad César Vallejo (UCV). A través de rede sociales, la 'Foquita' publicó un mensaje que ha dado mucho de qué hablar.

Jefferson Farfán habría decidido respaldar a su amigo Paolo Guerrero en medio del conflicto con la UCV. A través de su cuenta de Instagram, la 'Foquita' publicó un misterioso mensaje tras el polémico suceso.

Todo comenzó cuando Paolo Guerrero, jugador de la UCV, se negó a ingresar al campo durante el partido contra Alianza Lima, en el inicio del Torneo Clausura 2024. Este acto generó una gran controversia y llevó a un enfrentamiento entre Guerrero y el comando técnico de la UCV. Guillermo Salas, entrenador del equipo, afirmó que el delantero estaba físicamente apto para jugar, pero Guerrero insistió en que no se sentía bien.

Historia de Jefferson Farfán en medio del conflicto entre Guerrero y la UCV. (Instagram)

En este contexto, Jefferson Farfán, amigo cercano de Guerrero, no dudó en respaldarlo públicamente. A través de una historia en Instagram, Farfán dejó claro su apoyo con un mensaje que ha generado muchas especulaciones.

La situación de Guerrero con la UCV sigue siendo tensa. El delantero de 40 años estaría decidido a dejar el club y buscar otra oportunidad en otro equipo para el resto de la temporada. Sin embargo, la directiva de la UCV no está dispuesta a dejarlo ir fácilmente. Según se informó, la única manera de que Guerrero pueda desvincularse es pagando una alta penalidad, algo que ni él ni su entorno están dispuestos a aceptar.

Dentro del equipo, la opinión está dividida. Mientras que la dirección técnica parece no querer contar más con Guerrero debido a su actitud, el presidente de la UCV, Richard Acuña, ha mostrado su incomodidad con la situación.

"Lamento lo sucedido el sábado en el estadio, donde según me han comentado que Paolo no ha querido ingresar a jugar. ¿Qué cosa me hace reflexionar? El hecho de no haber querido jugar es porque sabía que jugando no podría irse a otro equipo, esa es la lógica. Es un mensaje que quiere emigrar a otro equipo", comentó Acuña.