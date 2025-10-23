RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: hora, canal y todo sobre el partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan este jueves 23 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional y podría definir el rumbo del campeonato.

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan en duelo decisivo en el Estadio Nacional. (Composición: La Karibeña)
23/10/2025

Sporting Cristal recibirá este jueves 23 de octubre a Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional. El duelo, reprogramado tras las movilizaciones sociales, será decisivo para ambos equipos, que llegan en gran momento y buscan mantenerse en la lucha por el título.

Así llegan ambos equipos

Sporting Cristal afronta este compromiso con confianza luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco, con un gol agónico de Irven Ávila. Este triunfo, el segundo en los últimos siete encuentros, permitió a los celestes escalar hasta la cuarta posición tanto en la tabla del Torneo Clausura como en la acumulada, lo que los mantiene en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Universitario de Deportes llega en un gran momento y se mantiene como líder absoluto del torneo. El conjunto crema derrotó el pasado lunes a Ayacucho FC por 2-1 con un tanto sobre el final de José Rivera, sumando su sexta victoria consecutiva. El equipo de Fabián Bustos no conoce la derrota desde el 18 de mayo, cuando cayó ante Juan Pablo II en el mismo Estadio Nacional.

Posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Ánderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Alex Valera.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

¿A que hora y en qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario se jugará a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por L1 Max, disponible en las señales de DIRECTV, Best Cable y Claro TV, además de su versión digital en L1 Play.

¿Qué se viene para la U y Sporting Cristal?

Después de este choque, Sporting Cristal volverá a ser local el domingo 26 de octubre, cuando enfrente a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a. m. Por su parte, Universitario deberá viajar a Tarma para medirse ante ADT, el mismo día, a las 3:00 p. m.

El duelo entre celestes y cremas promete ser determinante en la lucha por el título del Clausura. Mientras Universitario busca mantener su liderazgo y encaminarse hacia una nueva estrella, Sporting Cristal intentará consolidar su remontada y seguir soñando con la clasificación directa a la Libertadores.

