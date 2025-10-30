Edison Flores se lanza como streamer y sorprende con nuevo look: "Hasta el año que viene"

¡Renovado y más suelto que nunca! El futbolista Edison Flores ha dejado a todos con la boca abierta tras mostrar su nueva faceta como streamer. El popular "Orejitas", quien atraviesa una nueva etapa tras separarse de Ana Siucho, decidió probar suerte en el mundo digital y ahora transmite en vivo desde la plataforma Kick, donde se le ve relajado, divertido y con un sorprendente nuevo look.

Edison Flores cambio su look y se luce como streamer

El futbolista Edison Flores, conocido como "Orejitas", ha dejado a sus seguidores con la boca abierta al mostrar una nueva faceta lejos de las canchas. Y es que, tras su separación de Ana Siucho, el jugador peruano decidió probar suerte en el mundo del streaming y ya está causando sensación en las redes.

A través de la plataforma Kick, el popular "Orejitas" se luce en transmisiones en vivo donde conversa con sus seguidores, canta, bromea y hasta muestra su tonificado cuerpo sin camiseta. Su nuevo estilo y actitud han dejado claro que el volante de la selección está pasando por un momento de cambios y crecimiento personal.

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es su cambio de look. Edison decidió pintarse el cabello completamente de blanco y mostrarlo en una transmisión en vivo.

"Gente, como ven me voy a dejar así hasta el año que viene. Y el año que viene el primer día o el segundo me voy a pelar todo. Voy a estar pelado", comentó entre risas mientras mostraba su nuevo estilo ante la cámara.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos fans coincidieron en que la soltería le ha caído de maravilla, mientras otros bromearon con que "no lo habían visto bien". El futbolista, lejos de molestarse, se mostró relajado y divertido, disfrutando del cariño del público.

En sus recientes transmisiones, se le ha visto más espontáneo que nunca. Come, canta, hace bromas y hasta se anima a lanzar improvisaciones al ritmo de la música. Además, no han pasado desapercibidas sus rutinas de gimnasio. En sus videos, el futbolista aparece mostrando su trabajado físico, lo que ha hecho suspirar a más de una fanática.

En el camino de los streamers

Aunque recién empieza, Edison ya supera los 1300 seguidores en Kick, una cifra bastante buena para alguien que acaba de incursionar en este nuevo mundo. En poco tiempo, ha demostrado que tiene carisma y conexión con el público.

Incluso lo compararon con otros rostros conocidos que también se animaron al streaming, como Patricio Parodi o Cristorata. Ellos combinan humor, conversación y buena vibra frente a cámara.

En conclusión, Edison Flores atraviesa nueva etapa. Lejos de los rumores y las polémicas, Edison Flores está concentrado en disfrutar de su libertad, explorar nuevas pasiones y mostrarse más auténtico que nunca. Con un nuevo look, mucha actitud y una sonrisa que lo dice todo, el "Orejitas" deja claro que está viviendo un gran momento. ¡Y promete seguir sorprendiendo hasta el próximo año!