Fiorella Cayo confiesa que lleva tres años sin pareja: "No hay nadie que me guste, estoy en celibato"

La actriz y cantante Fiorella Cayo sorprendió al hacer una revelación inesperada sobre su vida sentimental. Durante una charla con Verónica Linares en el pódcast "La Linares", la actriz contó que lleva tres años en celibato, desde que se divorció de su segundo esposo, Miguel Labarthe, en el 2022.

Con total sinceridad, Fiorella explicó que ha decidido alejarse de las relaciones amorosas por un tiempo para enfocarse en su bienestar personal. Aseguró que no tiene interés en involucrarse sentimentalmente por ahora.

"No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada", confesó entre risas, dejando sin palabras a la periodista.

La también bailarina contó que su decisión de mantenerse sola no tiene nada que ver con falta de oportunidades, sino con un proceso de autoconocimiento. Comentó que, desde su última relación, ha preferido mantenerse enfocada en sí misma.

"Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien", aseguró Fiorella, dejando claro que está disfrutando esta etapa.

¿Y su ampay besando a un chico?

Durante la entrevista, Fiorella recordó un episodio del pasado que dio que hablar en los medios, cuando fue captada besando a un joven. Sin embargo, aclaró que aquella historia no pasó de un breve encuentro.

"Salió un video de unos besos con alguien especial para mí, con el que salí y me dijo para ser novios, un chico demasiado lindo, educado (...) la percepción de lo que se vio de eso no me gustó, pero fue algo bonito. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba lista para tener una relación", explicó.

Con esa experiencia, la actriz reafirmó su decisión de mantenerse en celibato. Dijo que por ahora no está interesada en iniciar ningún vínculo amoroso y que su prioridad es su paz y estabilidad emocional.

Cabe resaltar que Fiorella tuvo una relación con Miguel Labarthe, empresario con quien se casó en 2018. Aunque la pareja tuvo una boda íntima y parecía muy unida, con el tiempo decidieron separarse. La artista contó en una entrevista anterior con "América Hoy" que una infidelidad fue uno de los motivos que más la marcó.

"Cuando hay una infidelidad, es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor", expresó.

En conclusión, Fiorella Cayo reveló que lleva tres años en celibato tras su separación de Miguel Labarthe en 2022. La actriz aseguró que esta etapa le ha permitido reencontrarse consigo misma y valorar su independencia emocional. Además, dejó en claro que no tiene prisa por volver a enamorarse y que, por ahora, su prioridad es mantener la tranquilidad y el equilibrio en su vida personal.