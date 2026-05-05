Fiscalía solicitó detención preliminar e impedimento de salida contra Piero Arenas y 'Kingteka'

La edición del 4 de mayo de Magaly TV La Firme volvió a poner en agenda el caso de Piero Arenas, denunciado por presunto abuso y difusión de contenido personal sin consentimiento. Magaly Medina presentó nuevos detalles sobre el avance fiscal, marcando un giro en el proceso judicial.

Fiscalía solicita detención preliminar e impedimento de salida

Durante su informe, Magaly Medina explicó que el Ministerio Público del distrito fiscal de Loreto ha solicitado una detención preliminar judicial contra Piero Arenas y el streamer Kingteka, identificado como Abraham Steve Canez Gil. La periodista mostró documentos en vivo para respaldar la información y aclaró el alcance de las medidas.

"El distrito fiscal de Loreto, el Ministerio Público, acaba de ordenar, acaba de formular requerimiento de detención preliminar judicial ante el Juzgado de Investigación Preparatoria contra Piero Arenas Torres y Abraham Steve Canez Gil, más conocido como Kingteka", precisó, corrigiéndose durante la transmisión para explicar con exactitud el procedimiento.

Asimismo, indicó que la Fiscalía también ha solicitado el impedimento de salida del país para ambos investigados, una medida que busca evitar que abandonen territorio nacional mientras continúan las diligencias. La conductora remarcó que el proceso sigue en curso, pese a que en apariencia no había avances visibles

"Está avanzando y hay una fiscal que se ha puesto los pantalones y ha pedido estos dos requerimientos para estos dos involucrados en esos videos y audios de los que hemos sido testigos", afirmó.

En ese contexto, Medina también recordó la exposición mediática que tuvo el influencer antes de que el caso tomara relevancia pública.

"Bueno, Piero Arenas, que salía siempre enfrentándose, insultando, amenazando desde esa misma plataforma, desapareció un tiempo. Sin embargo, ahora no sabemos, parece que no está en Kick, ¿no? Por todo este escándalo", agregó, en referencia a su menor presencia en redes.

Movimientos migratorios generan nuevas interrogantes

Otro de los puntos abordados en el programa fue el registro migratorio de Piero Arenas. Según la información presentada, el exchico reality salió del país tras conocerse la denuncia y permaneció en el extranjero antes de retornar recientemente al Perú.

Magaly Medina detalló que el influencer estuvo en Colombia y posteriormente en Ecuador, desde donde ingresó nuevamente al país el pasado 30 de abril. Esta información generó cuestionamientos sobre su desplazamiento en medio del proceso.

"Por cierto, ¿quién está en Ecuador? Piero Arenas ha estado, ha entrado desde Ecuador el 30 de abril, pero estuvo en Colombia. Después de la denuncia se fue a Colombia y se fue a Ecuador y ha entrado el 30 de abril. Pero bueno, ahorita se vuelve a ir. Total, a veces estas cosas se demoran tanto en hacerse efectivas que les dan tiempo de tomar decisiones de ese tipo", comentó.

Estas declaraciones abren la posibilidad de que los movimientos internacionales puedan influir en el desarrollo del caso, especialmente en relación con las medidas restrictivas solicitadas por la fiscalía.

En conclusión, el caso de Piero Arenas sigue generando repercusión mediática y legal. Las solicitudes de detención preliminar e impedimento de salida del país reflejan el avance de la investigación, mientras sus desplazamientos y menor actividad en redes suman nuevas interrogantes.