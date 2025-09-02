Jefferson Farfán estaría buscando nueva casa para que Xiomy la decore: Lujo al máximo nivel"

Jefferson Farfán ha puesto en venta su lujosa mansión ubicada en la urbanización La Planicie, en La Molina, por una exorbitante suma de dinero que asciende a casi 5 millones de dólares. Recientemente, Janet Barboza reveló que el exfutbolista habría tomado la decisión de vender esta casa, ya que estaría buscando otra para mudarse con Xiomy Kanashiro.

¿Jefferson y Xiomy en busca de su nidito de amor?

Esta mañana, en el programa América Hoy, emitieron un reportaje donde analizaban la lujosa mansión que Jefferson Farfán ha puesto a la venta con diferentes corredores. Lo que más destaca es su gran extensión, así como la cantidad de dormitorios y baños, además de la amplia piscina.

Sin embargo, una vez terminado el reportaje, los conductores hicieron comentarios al respecto, pero Janet sorprendió con una revelación que nadie esperaba, ya que involucra a Xiomy Kanashiro.

"Estamos hablando de lujo a máximo nivel, porque tengo entendido que él estaría buscando otra casa, al parecer en el mismo distrito, pero quien se encargaría de decorarla sería Xiomy Kanashiro ", indicó la 'Rulitos'.

Enseguida, Valeria Piazza agregó que la casa de Jefferson Farfán que está en venta es muy linda, pero se siente poco familiar y parece más una vivienda de soltero. Janet Barboza le dio la razón: "Tú entras a la casa de Jefferson Farfán y te das cuenta de que allí viven hombres", comentó.

Farfán pone a la venta su casa

Hace unas horas, una publicación de la inmobiliaria Materializa Homes generó revuelo en TikTok, ya que anunció la venta de una casa que tiene varias características en común con la vivienda del exseleccionado.

El anuncio destaca que la residencia tiene más de 2.000 m² y está ubicada en La Planicie, uno de los barrios más exclusivos de Lima. Además, en el video se puede apreciar que la entrada cuenta con un amplio jardín y unas escaleras de piedra.

También se indica que la casa dispone de un área social para disfrutar con invitados y resalta la amplitud del lugar. Otro detalle importante es la presencia de un gimnasio completamente equipado con vista al exterior, y lo más llamativo del video es una piscina infinita.

Asimismo, se menciona que la habitación principal posee un balcón de buen tamaño con vista al exterior y, finalmente, que la propiedad goza de un buen clima todo el año.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha hecho ningún comentario respecto a la venta de su mansión, y Xiomy tampoco, ya que se sabe que ambos llevan su relación en estricto privado y evitan dar declaraciones a la prensa sobre temas personales.