Josi Martínez denunció discriminación y agresión en restaurante: "Nadie merece ser tratado así"

El tiktoker Josi Martínez volvió a denunciar un episodio de discriminación vivido en Miraflores. Contó en redes que un grupo de jóvenes lo insultó mientras cenaba en un conocido local del distrito. El hecho generó indignación entre sus seguidores, quienes recordaron que no es la primera vez que enfrenta agresiones similares en la vía pública.

Josi detalla momento de agresión y exige que no quede impune

A través de un video, Josi Martínez explicó que acudió a un restaurante para disfrutar de una comida tranquila, pero su noche cambió abruptamente cuando tres jóvenes ingresaron al local y se acercaron a su mesa. Según su relato, los sujetos intentaron arrebatarle la comida y reaccionaron con insultos cuando él se negó a compartirla.

"Me acaban de insultar, me agarró mi pollo y hay como 3... Esto me ha pasado siempre, no sé qué pasa en Miraflores. Acaban de venir 3 chicos a querer agarrar mi comida. La agarraron, o sea, ya no voy a comer esto, me da asco", expresó en sus redes, lo que encendió la preocupación entre sus seguidores.

Tras la difusión del video, el equipo de América Hoy lo buscó para conocer más detalles del incidente. Frente a las cámaras, Josi reafirmó su indignación y pidió respeto para todas las personas, sin importar su orientación o exposición mediática.

"Ninguna persona se merece pasar, ya sea pública o no pública, parte de la comunidad. Nadie puede ser discriminado y estas cosas no pueden seguir pasando", declaró con firmeza.

El influencer aseguró que no dejará el tema en el plano mediático y que tomará acciones legales contra los responsables. Ya solicitó al restaurante el acceso a las cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

"Hasta el momento estoy esperando que, por favor, me faciliten el tema de la grabación del video, porque eso no puede seguir pasando", comentó.

Además, adelantó sus próximos pasos: "Yo pienso hacer una denuncia pública y obviamente también una denuncia policial, porque claramente yo no puedo seguir perjudicando mi integridad y mucho menos tengo que tener miedo de salir a la calle".

Josi también arremete contra Raúl Carpena

En medio de la polémica por la agresión sufrida, Josi Martínez también protagonizó otro momento tenso, esta vez dentro de 'Esto es Guerra'. Durante una prueba de resistencia, Raúl Carpena debía escoger a dos competidores para enfrentarse y evitar entrar a zona de eliminación.

Su decisión generó controversia cuando eligió a Josi y Valentino Palacios, lo que fue interpretado como un gesto de subestimación. Los influencers reaccionaron con molestia al sentirse considerados los más débiles. Josi fue directo al criticar la decisión de Carpena.

"Me parece un poco hombre. Él sabe muy bien que no tenemos la fuerza que él tiene ni el entrenamiento que él tiene. Pero está bien, va a salvar su trabajo. Cada uno hace lo que le conviene", dijo. Luego añadió con ironía: "Pero está bien. Al final, Valentino y yo somos influencers y nos dedicamos a crear contenido en otras redes sociales. Tú solo tienes Esto es Guerra".

La denuncia de Josi Martínez vuelve a poner sobre la mesa la importancia de combatir la discriminación y la violencia en espacios públicos. El creador de contenido no solo busca justicia por el mal momento vivido en Miraflores, sino que también pide respeto hacia cualquier persona, sea o no figura pública.