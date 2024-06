La India llena de elogios a Yahaira Plasencia y niega rivalidad: "Ella es talentosa, la aconsejé mucho"

Yahaira Plasencia es una reconocida artista peruana que se encuentra trabajando con Sergio George y su internacionalización. Ahora, la reconocida artista internacional de la salsa, La India, tuvo muchos halagos hacia la cantante desmintiendo rivalidad entre ellas.

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra trabajando en Miami junto a Sergio George. Hace poco, se encontró con La India en el evento de Billboard Las Mujeres Latinas en la Música. Ahora, por medio de sus redes sociales, la intérprete de "Mi Mayor Venganza" decidió comentar sobre su relación con la artista peruana.

"Yo apoyo mucho al Perú, a la mujeres en salsa todas son buenas. La gente quería buscar polémica con Yahaira. Ella es talentosa y yo veo que es más vedette, vedette no es un insulto o algo feo para decir en Puerto Rico. Hemos tenido a Iris Chacón que cantaba y bailaba a todo el mundo, la mejor vedette que dio nuestra isla. Vedette no es un insulto, ellos cogieron eso como si yo odiara a esta muchacha" , cuenta.

Luego, la artista puertorriqueña comenta que se alejó de las artistas peruanas por las polémicas y peleas que creaban. Además, agregó que Yahaira es una persona que le gusta mucho la música urbana con salsa, le gusta bailar, que tiene un gran cuerpo, está grabando junto a Sergio George y que cuenta con su apoyo.

También, La India recordó cuando Yahaira Plasencia la fue a visitar cuando ella ensayaba en Miami y que a muchos usuarios no le gustó eso. Por ello, la artista recomendó dejar la envidia y las críticas porque todas las mujeres salseras tienen el derecho de avanzar en su carrera.

"Dejen la envidia, no van ayudar a ninguna de las artistas criticándolas, barriendo el piso con ella, déjenlas. Las mujeres tienen derecho a triunfar, a mí me hacían lo mismo. Si ella quiere grabar salsa, urbano o quiere hacer algo tradicional de su país para tratar de hacer algo diferente, ella lo puede hacer, tiene toda la juventud ", menciona.

Luego, reveló que aconsejó a la peruana que siguiera estudiando siempre el baile, actuación y todo para que pueda seguir superándose. La India quedó realmente impresionada con la personalidad de Yahaira y el talento que tiene.

"Es una chica que tiene una sensualidad, carisma y es dulce, no es una muchacha mala. Todas las chicas tiene potencial (salseras peruanas). Las he visto y he conocido a todas porque me quieren mucho, todas tienen su don, hay que saber desarrollarse", dijo.