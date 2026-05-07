Magaly critica a Alejandra Baigorria por restarle importancia a aniversario con Said: "Qué mentirosa"

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao volvió al centro de la polémica tras las declaraciones de la empresaria sobre su aniversario de bodas. Sus palabras fueron cuestionadas por Magaly Medina, quien la acusó de contradecirse frente a cámaras.

Magaly Medina cuestiona versión de Alejandra Baigorria

Durante la emisión de 'Magaly TV La Firme', la conductora analizó las declaraciones de la empresaria y dejó clara su postura frente a las cámaras. Según Medina, la respuesta de Alejandra Baigorria habría sido una manera de minimizar la ausencia de mensajes públicos por su aniversario de bodas.

"Hay una afirmación que nos ha causado risa porque dice esto que me parece una de las afirmaciones más falsas para salir del paso", comentó Magaly Medina antes de presentar las imágenes de la entrevista.

La periodista no tardó en recordar que, en el pasado, Alejandra Baigorria sí solía compartir publicaciones románticas y celebraciones junto a Said Palao. Para sustentar su crítica, el programa mostró antiguas fotografías y mensajes que la empresaria publicó durante fechas importantes de su relación.

Entre los registros exhibidos aparecieron dedicatorias por sus seis meses de matrimonio y publicaciones realizadas durante San Valentín. Para Magaly Medina, estas pruebas contradicen directamente lo declarado recientemente por la influencer.

"Qué mentirosa Alejandra. ¿En cuántas otras cosas no mientes? Porque cómo vas a mentir con algo que todo el mundo te ha visto celebrar. Has celebrado los seis meses con Said, el año, cada 14 de febrero lo celebrabas. Ahí están las pruebas", expresó la conductora en vivo.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde seguidores del programa debatieron sobre la sinceridad de la empresaria y el momento que atraviesa actualmente su relación con Said Palao.

La respuesta de Alejandra sobre su aniversario

La noche del 5 de mayo, Alejandra Baigorria aterrizó en Lima y fue interceptada por las cámaras de Arriba Mi Gente. Durante la breve entrevista, evitó profundizar sobre el estado actual de su matrimonio y prefirió responder de manera corta ante las preguntas relacionadas con Said Palao.

Cuando le consultaron por qué no dedicó un mensaje público a su esposo por el aniversario, la empresaria respondió de forma tajante: "Para mí, las fechas nunca han sido importantes. ¡Tranquilos!".

Esa frase generó inmediatamente comentarios en redes sociales, ya que muchos usuarios recordaron las constantes publicaciones románticas que la influencer compartía anteriormente con el chico reality. Incluso, algunos seguidores señalaron que la pareja solía exhibir celebraciones, viajes y mensajes especiales en fechas clave.

Pese a ello, ninguno de los dos ha confirmado problemas sentimentales ni ha anunciado una separación. Por ahora, ambos mantienen silencio respecto a las versiones que circulan sobre su matrimonio.

El nuevo cruce entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria vuelve a poner en debate la exposición mediática de las relaciones en el espectáculo. Mientras la conductora cuestiona las contradicciones de la empresaria, Baigorria opta por mantener un perfil más reservado sobre su matrimonio con Said Palao.