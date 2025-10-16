Magaly Medina arremete contra actores que participaron en la marcha: "Atorrantes y oportunistas"

La reciente participación de artistas en la marcha nacional del miércoles 15 de octubre generó fuertes comentarios de figuras mediáticas. Magaly Medina y Rodrigo González, conocidos conductores de televisión, cuestionaron la presencia de actores como Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, señalando que su activismo responde más a intereses personales que a un compromiso real con la sociedad.

Magaly Medina cuestiona la coherencia de los artistas

Durante su programa, la conductora no escatimó palabras al referirse a figuras como Mónica Sánchez y Tatiana Astengo. Medina calificó la marcha como "todo menos pacífica" y criticó la actitud de los artistas, a quienes considera incoherentes y oportunistas.

"La que lava bandera y que a sí misma se hace llamar la salvadora del país", comentó Medina con tono irónico, refiriéndose a Sánchez. La periodista resaltó que 80 policías resultaron heridos y un manifestante falleció, recordando que los agentes también son peruanos y merecen consideración.

Medina agregó que varios artistas utilizan la coyuntura para ganar protagonismo frente a las cámaras. "Da vergüenza ajena ver a estos actores que creen que tienen una bandera moral y por eso se sienten con derecho a hacer lo que quieran. Ustedes ahí mostraron su verdadera personalidad", expresó visiblemente indignada.

Por otro lado, la conductora no dudó en calificar a los artistas como "atorrantes" y "oportunistas", insistiendo en que no aprueba el activismo superficial ni el uso político de las manifestaciones:

"Vayan a buscar un trabajo decente, pero no utilicen a cientos de jóvenes que motivaron a la violencia", sentenció.

Peluchín también critica a los artistas

Por su parte, Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', abordó el tema en la reciente edición de 'Amor y Fuego', transmitida el jueves 16 de octubre. El conductor cuestionó la participación de varios actores peruanos en la marcha, señalando que muchos actuaron por interés personal y "salieron solo para la foto". Su crítica se centró especialmente en Mónica Sánchez.

"¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lava banderas, que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y sigue robando a sus anchas?", dijo González, refiriéndose al aparente silencio de algunos artistas en protestas pasadas.

Además, recordó que varias de las figuras que participaron en la marcha del 15 de octubre también habían apoyado públicamente a políticos como Susana Villarán.

"Estos son unos miserables que siempre aparecen en estos momentos para las fotos. Siempre están del lado incorrecto de la historia", sentenció el popular conductor, dejando en claro su desaprobación hacia lo que considera activismo superficial.

La participación de artistas en las movilizaciones continúa generando debates sobre la coherencia y la autenticidad de su compromiso social. Tanto Magaly Medina como Rodrigo González coincidieron en que algunos personajes del espectáculo podrían priorizar la exposición mediática por encima de la causa.